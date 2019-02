Zwei Menschen sterben bei Schüssen in München - Verwirrung um Tatort

Alarm am Donnerstagmorgen

+ © Johannes Heininger Die Polizei ist aktuell mit einem Großaufgebot vor Ort. © Johannes Heininger

Bei Schüssen in München sind am Donnerstagmorgen zwei Menschen ums Leben gekommen. Derzeit läuft ein Großeinsatz der Polizei. News-Ticker.

Alarm in München: Durch Schüsse sind am Donnerstagmorgen zwei Menschen ums Leben gekommen.

Offenbar ist der mutmaßliche Täter unter den Todesopfern, die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar.

Aktuell läuft ein Großeinsatz der Polizei. Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr.

Verwirrung um Tatort: Angaben korrigiert

10.47 Uhr: Entgegen voriger Informationen handelt es sich bei dem genauen Tatort nicht um die Paulaner-Baustelle sondern um die Baustelle am Neudeck, wo sich ehemals das Jugend-und Frauengefängnis befand.

10.45 Uhr: Polizeisprecher Sven Müller hat vor Ort eine aktuelle Einschätzung zur Lage gegeben.

10.36 Uhr: Im Münchner Stadtteil Au sind derzeit mehrere Straßen aufgrund des Einsatzes gesperrt. Mittlerweile hat die Polizei offenbar die Schusswaffe des Täters gefunden.

München: Zwei Tote bei Schüssen in München - Polizei sperrt mehrere Straßen

10.29 Uhr: Der Bereich an der Sparkasse gegenüber der Tramstation „Mariahilfplatz“ wurde ebenfalls abgesperrt. Die Polizei hat ihr großes Konzept für lebensbedrohliche Einsatzlagen hochgefahren.

Update 10.20 Uhr: Wie die Polizei nun mitteilt, handelt es sich bei dem genauen Tatort um die Baustelle auf dem Paulaner-Gelände an der Ohlmüllerstraße 42. Wer die beiden Toten sind, ist allerdings noch nicht bekannt. Die Sperrungen werden weiterhin aufrechterhalten. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.

Erstmeldung: Zwei Menschen sterben bei Schüssen in München

München - Um 8.50 Uhr am Donnerstagmorgen wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Anrufer hatten unweit einer Baustelle Schussgeräusche vernommen. Beamte des SEK rückten zum Mariahilfplatz im Stadtteil Au aus. Das Landratsamt in der Nähe wurde vorübergehend geschlossen. Auch ein Polizeihubschrauber war in der Luft. Mittlerweile hat die Polizei bestätigt, dass zwei Menschen ums Leben gekommen sind.

Aktueller Stand #München #Au: Am Einsatzort wurden zwei tote Männer (darunter mutmaßlich der Täter und dessen Schusswaffe) gefunden. Die Ermittlungen wurden durch die Mordkommission übernommen. Es besteht keine Gefahr für Bevölkerung. — Polizei München (@PolizeiMuenchen) February 21, 2019

Unter den Toten sei nach ersten Erkenntnissen der Beamten der mutmaßliche Täter, sagte ein Sprecher. Die Hintergründe des Vorfalls sind derzeit noch völlig unklar. Für die Bevölkerung besteht aktuell keine Gefahr.

tz.de* berichtet im Live-Ticker über die Geschehnisse in München. Hier finden Sie außerdem Bilder vom Großeinsatz der Polizei.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.