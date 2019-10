Anruf beim Vordermann

Aktuell kursiert ein kurioses Video im Netz. Es zeigt, wie ein Porsche-Fahrer auf der Autobahn seinen Vordermann anruft und beleidigt.

Update vom 17. Oktober, 10.33 Uhr: Mit einem kuriosen Clip machte er von sich reden, jetzt hat ein 39-jähriger Porsche-Fahrer seine Aktion erklärt. „Vor mir war ein Smart unterwegs, der minutenlang auf der linken Seite fuhr“, berichtet der Mann gegenüber Bild.

Da die Telefonnummer seines Vordermanns auf dessen Wagen aufgedruckt war, griff der 39-Jährige aus Dachau kurzerhand zum Telefon. Inzwischen beschäftigt der Anruf auch die Polizei (siehe Erstmeldung). Die Aktion soll sich auf der A5 im hessischen Butzbach ereignet haben.

„Ein Kumpel von mir hat das gefilmt und an andere geschickt“, sagte der Porsche-Fahrer. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen eines unerlaubten Telefonats am Steuer. Der Sünder klärt auf: „Das Telefon hält mein Kumpel. Ich kann es gar nicht gewesen sein, weil mein rechter Arm tätowiert ist.“

Video: RTL-Interview mit Porsche-Fahrer

Auf Autobahn bei München: Porsche-Fahrer nimmt sich Vordermann zur Brust - Aktion schlägt hohe Wellen

Unsere Erstmeldung vom 15. Oktober:

München - Ein tausendfach geklicktes Video eines telefonierenden Sportwagenfahrers auf der Autobahn ist ein Fall für die Polizei geworden. Der Mann war auf der Überholspur hinter einem Kleinwagen gefahren und hatte offenbar dessen Fahrer angerufen - mit der Bitte die linke Fahrspur freizumachen. „Du weißt schon, dass in Deutschland Rechtsfahrgebot ist“, sagt er dem Angerufenen.

Ein Video der Aktion landete auf Instagram. Der Nutzer @der_zuckermann, der das Video gepostet hatte, schrieb dazu, dass es zwei Amazon-Gutscheine zu gewinnen gäbe sowie eine Fahrt mit ihm in seinem neuen Porsche 992 (das ist die achte und neuste Generation des Porsche 911). In einem Porsche wurde auch das Video aufgenommen. Ein Twitter-Nutzer machte die Polizei auf das Video aufmerksam. Die Beamten antworteten auf den Tweet: „Wir schauen uns das mal an.“

Was haltet ihr eigentlich davon? @PolizeiMuenchen

Der Herr https://t.co/XhMGS2VwSX weiß sich im Straßenverkehr wohl nicht richtig zu verhalten. pic.twitter.com/pZpSu5hOjE — Seriösersam (@seriosersam) 13. Oktober 2019

München: Sportwagenfahrer beleidigt Vordermann auf Autobahn per Telefon - Polizei ermittelt

Ein Sprecher der Polizei sagte am Dienstag, dass gegen den Mann am Steuer des Sportwagens ermittelt werde. Der Vorwurf: er hatte während der Fahrt das Handy in der Hand. Außerdem sei der im Telefonat gefallene Satz „Du bist der Depp, der auf der linken Spur fährt“ eine Beleidigung.

Auf welcher Autobahn sich der Vorfall abgespielt hat, müsse laut Polizei noch geklärt werden, es handele sich aber sehr wahrscheinlich um eine deutsche Autobahn. Die Beamten haben bereits Kontakt zum Fahrer des Kleinwagens. Woher der Sportwagenfahrer dessen Nummer hatte, ist aktuell noch unklar.

