Giftige Dämpfe eingeatmet: Große Sorge um bekanntes Model - Notarzt-Einsatz in Münchner Wohnung

Sorge um GNTM-Star

+ © picture alliance / dpa / Henning Kaiser Papis Loveday (li.) wurde in eine Münchner Klinik eingeliefert. © picture alliance / dpa / Henning Kaiser

Zur Wohnung eines bekannten Models in München rückte der Notarzt aus. Offenbar waren dort giftige Dämpfe ausgetreten.

Notarzteinsatz in München: Männer-Model Papis Loveday musste in eine Klinik eingeliefert werden.

Der 42-Jährige soll in seiner Wohnung giftige Dämpfe eingeatmet haben.

Loveday wirkte unter anderem in der Heidi-Klum-Show „Germanys Next Top Model“ mit.

München - Große Sorge um Papis Loveday: In der Münchner Wohnung des bekannten Männer-Models ist es zu einem Notarzteinsatz gekommen. Auch die Feuerwehr wurde gerufen.

Laut Bild-Informationen hatte der 42-Jährige giftige Dämpfe eines Schimmelreinigers eingeatmet. Infolgedessen musste Loveday in eine Klinik transportiert werden.

München: Notarzteinsatz bei Papis Loveday - Sorge um Top-Model

Gemeinsam mit einem Geschäftspartner gründete der gebürtige Senegalese im Jahr 2011 ein Unternehmen mit Sitz in München. Der 32-Jährige besitzt Wohnungen in München und Mailand sowie ein Sommerhaus auf Ibiza.

Als Jugendlicher hatte Loveday eine Karriere als Profi-Leichtathlet verfolgt, später machte er sich als Model einen Namen. In Mailand und Paris präsentierte er sich unter anderem für die Luxus-Marken Givenchy, Gucci und Yves Saint-Laurent.

Papis Loveday nach Vorfall in München in Klinik eingeliefert - Model aus Heidi-Klum-Show bekannt

Dem deutschen Fernsehpublikum wurde Loveday vor allem als Laufsteg-Coach in der Heidi-Klum-Show „Germanys Next Top Model“ (ProSieben) bekannt. Weitere TV-Auftritte hatte der 42-Jährige bei der „Model-WG“ oder „Austria‘s Next Topmodel“. Im Jahr 2009 wurde Loveday vom türkischen TV-Sender TV8 zum „Best Model of the World“ gewählt.

mm/tz