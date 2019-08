Nach antisemitischen Hasstiraden: Polizei verhaftet Berliner bei Bayern-Spiel in Allianz Arena

Beim Spiel gegen Herta

In der Allianz Arena wurde am Freitag ein Mann verhaftet. Dort spielte an dem Abend der FC Bayern gegen Berlin. Vorausgegangen war ein Vorfall auf dem Viktualienmarkt.

München - Am Freitag startete die neue Bundesliga-Saison mit dem Spiel des FC Bayern München gegen Hertha BSC. Gegen 14.30 Uhr befand sich ein 36-Jähriger Berliner jüdischen Glaubens am Viktualienmarkt, wie die Polizei mitteilte.

In seiner Nähe war ein 29-Jähriger, ebenfalls aus Berlin. Der 29-Jährige skandierte mehrere Minuten lang antisemitische Parolen mit beleidigendem Inhalt. Das teilte die Polizei mit.

München: Mann skandiert antisemitische Parolen - Festnahme in Allianz Arena

Der 36-Jährige machte Fotos und erstattete Anzeige. Die Fotos wurden an die Polizeikräfte, die beim Fußballspiel vor Ort waren, weitergeleitet. Denn die Beamten nahmen an, dass der 29-Jährige zu dem Spiel gehen wird. Gegen 18 Uhr erkannten Beamte den Mann im Stadion und nahmen ihn fest.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Gegen ihn läuft eine Ermittlung wegen Beleidigung und Volksverhetzung.

