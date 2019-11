Vor Münchner Bar: Mann nach Messerattacke verletzt - jetzt ermittelt die Mordkommision

Einer erleidet Stichverletzungen

In München wurde ein Mann durch mehrere Messerstiche verletzt. Vor einer Bar war es offenbar zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen.

Update 19. November, 12 Uhr: Die Polizei München hat sich dem Vorfall am Maßmannpark in ihrem Pressebericht vom Dienstag gewidmet. Nachfolgend die Meldung im Wortlaut: „Am Montag, 18.11.2019, gegen 23.35 Uhr, kam es vor einer Bar in der Schleißheimer Straße zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Infolge dessen erlitt ein 26-Jähriger eine Stichverletzung im Oberkörper und musste in einem Krankenhaus stationär behandelt werden.

Laut Zeugen entfernte sich ein Pkw vom Tatort, welcher im Rahmen der Fahndung durch eine Polizeistreife gestellt werden konnte. Die beiden Insassen, ein 23- sowie 28-Jähriger, hatten Blutanhaftungen an der Kleidung. In der Nähe des Tatortes wurde zudem ein 34-Jähriger festgestellt, welcher vermutlich ebenfalls an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen ist.

Der 23-, 28- und der 34-Jährige wurden vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft prüft, ob Haftbefehl beantragt wird. Den genauen Tathergang sowie die Motivation der beteiligten Personen müssen nun durch die Mordkommission ermittelt werden.“

Rätselhafter Vorfall in Münchner Park: Mann mit mehreren Stichwunden gefunden

Erstmeldung (19. November, 10 Uhr):

München - Bei einem Streit hat ein Mann im Münchner Maßmannpark Stichverletzungen erlitten. Mehrere Personen seien bei der Auseinandersetzung aneinandergeraten, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Auseinandersetzung in Park in München: Offenbar mehrere Personen beteiligt

Eine der beteiligten Personen habe offenbar ein Messer bei sich gehabt, mit dem der Mann am Montagabend verletzt wurde. Zuvor hatte die Bild -Zeitung darüber berichtet.

Eine Sprecherin der Polizei sagte, der Mann habe oberflächliche Stichverletzungen erlitten und sei in eine Klinik gebracht worden. Die genaueren Umstände der Tat seien bislang noch nicht bekannt.

