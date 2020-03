Grausiger Fund in München: Mann sitzt tot am Steuer eines Porsche - Mordkommission ermittelt

Obduktion noch am Mittwoch

+ © dpa / Lino Mirgeler Die Münchner Polizei im Einsatz (Symbolbild). © dpa / Lino Mirgeler

Einen erschreckenden Fund haben Münchner am Mittwochmorgen im Norden der Stadt gemacht: Am Steuer eines Porsche entdeckten sie einen offenbar gewaltsam getöteten Mann.

Im Münchner Norden ist in der Nacht auf Mittwoch (18. März) womöglich ein Mann getötet worden.

In den Morgenstunden wurde eine Leiche am Steuer eines Porsche entdeckt.

Berichten zufolge ermittelt bereits die Mordkommission. Die Polizei will am Donnerstag Näheres mitteilen.

München - Im Münchner Stadtviertel Am Hart ist am Mittwochmorgen eine Leiche in einem Auto entdeckt worden - offenbar erst Stunden nach einer gewaltsamen Tötung.

Der Mann sei allem Anschein nach erschossen worden, berichtet die Süddeutsche Zeitung. Er sei in Fahrerhaltung am Lenkrad seines viertürigen Porsche gesessen. Die Hugo-Wolf-Straße wurde nach dem schockierenden Fund teilweise abgesperrt.

München: Toter am Steuer eines Porsche gefunden - genauere Informationen erst am Donnerstag

Gegen 7.30 Uhr hatten Zeugen die Polizei alarmiert. Sie gingen dem Bericht zufolge zunächst von einer natürlichen Todesursache aus. Schnell habe sich aber herausgestellt, dass es sich wohl um ein Tötungsdelikt handele.

Die Polizei München bestätigte am Mittwoch den Fund einer Leiche, gab aber noch keine näheren Informationen zu den Hintergründen oder der Todesursache heraus. Laut Abendzeitung sollte der Porsche-Fahrer noch am Mittwoch obduziert werden, nach Informationen der Süddeutschen ermittelt bereits die Mordkommission. Am Donnerstag wolle die Polizei dann Genaueres zum Fall mitteilen.

Im niederbayerischen Bad Gögging ist Anfang März ein Mann auf offener Straße erstochen worden. Weiterhin ungeklärt ist der Münchner „Isar-Mord“ - trotz unorthodoxer Ermittlungsmethoden der Polizei.

fn