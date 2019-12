Polizei stürmt Münchner Hochhaus: Leiche von junger Frau gefunden - Beamte mit Spezialausrüstung im Einsatz

Verdächtiger festgenommen

Am Mittwochabend (11. Dezember) machten Polizisten in einem Münchner Hochhaus einen schrecklichen Fund. Sie entdeckten eine tote junge Frau in einer Wohnung.

Am Mittwoch entdeckten Beamte eine Leiche in einem Münchner Hochhaus.

Es handelt sich um eine junge Frau.

Die Beamten suchten daraufhin die Gegend ab.

Update, 12. Dezember, 9.50 Uhr: Die tote Frau, die am Mittwochabend in einem Hochhaus im Stadtteil Feldmoching-Hasenbergl aufgefunden wurde, soll nach Informationen der Bild erstochen worden sein. Weitere Details liegen aktuell noch nicht vor.

Leiche von junger Frau in München gefunden - Polizei stürmt Hochhaus

München - Am Mittwochabend (11. Dezember) stürmte die Polizei gegen 19.30 Uhr ein Hochhaus in der Stösserstraße im Stadtteil Feldmoching-Hasenbergl. Wie die Bild berichtet, fanden die Beamten in der Wohnung eine Leiche, es handelt sich um eine junge Frau.

Junge Frau tot in München gefunden: Polizei befragt Nachbarn

Die Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei riegelten den Bereich um das Hochhaus großräumig ab. Die Polizei befragte Nachbarn und wies sie an, ihre Wohnungen bis auf Weiteres nicht zu verlassen, heißt es weiter.

Das Unterstützungskommando (USK) durchsuchte anschließend mit Spürhunden die angrenzende Grünalage und den gesamten Tatort. Wie die Bild weiter berichtet, trugen die Beamten zum Schutz vor Stichwaffen dabei Kettenhemden.

München: Polizei findet junge Frau tot auf - ein Mann wird verhaftet

Bei der Durchsuchung der Wohnung, in der sich die Leiche der jungen Frau befand, sicherten die Einsatzkräfte einen schwarzen Männer-Turnschuh mit weißer Sohle und grünem Nike-Zeichen.

Die Polizei hat bereits einen Tatverdächtigen festgenommen. Nach Informationen der Bild handelt es sich um einen jungen Mann.

