Kachelmann mit erschreckender Messung: Hier ist es noch schlimmer als im brennenden Australien

Trotz Flammen-Inferno

+ © dpa / Tobias Hase Stets voll mit Autos: Die Landshuter Allee in München. © dpa / Tobias Hase

München leidet häufig an schlechter Luftqualität. Metereologe Jörg Kachelmann hat jetzt herausgefunden, dass diese sogar schlechter ist als im unter Bränden leidenden Australien.

Jörg Kachelmann hat mit einem Tweet auf die schlechte Luftqualität in München aufmerksam gemacht

Die Messstation liegt an einem Verkehrsknotenpunkt, auf dem es beinahe täglich zu Staus kommt

Seit Wochen brennt es in Australien lichterloh. Täglich erreichen uns Bilder von Wäldern in Flammen und abgebrannten Landschaften. Es ist eine der wohl größten Umweltkatastrophen aller Zeiten. Auch New South Wales ist von Bränden betroffen. Dementsprechend haben Menschen auch mit der schlechten Luft zu kämpfen. Knapp 16.000 km weit weg, in München, merkt man davon nichts. Trotzdem ist, wie jetzt herauskam, die Luft in der bayerischen Landeshauptstadt schlechter als im brennenden Australien.

München: Luft in der Landeshauptstadt schlechter als in Australien

Das Klima sorgt immer wieder in den sozialen Netzwerken für Debatten und Diskussionen. Der bekannte Metereologe Jörg Kachelmann beteiligt sich gerne via Twitter, wie hier bei einer Diskussion um „Wäschetrocknen“ - und hat jetzt auf selbem Kanal eine brisante Information geteilt. Demnach haben sämtliche Luft-Messstationen im brandbetroffenen New South Wales bessere Luft als München.

München: Schlechtere Luft als in australischen Messstationen

Wie Kachelmann via Twitter mitteilt, ist München besonders am Abend und bei Nacht von schlechter Luftqualität betroffen. Die Zahl, aus der Kachelmann den niederschmetternden Vergleich zu New South Wales zieht, betrifft die stark befahrene Landshuter Allee am Mittleren Ring in München. Hier kommt es beinahe täglich zu den Stoßzeiten zu Staus.

Sämtliche Luft-Messstationen im brandbetroffenen New South Wales haben aktuell bessere Luft als das holzofenbetroffene München.https://t.co/EVdJTsGue1



München (wie immer: sauber tagsüber, dreckig abends/nachts):https://t.co/HZuUUSIHPC



Interessiert keinen Journalisten. https://t.co/TJq1g8zUIB — Jörg | kachelmannwetter.com (@Kachelmann) January 6, 2020

Luftverschmutzung in München: Qualität schlechter als in Australien

Wer in München nach Feierabend auf dem Mittleren Ring unterwegs ist, weiß, wie geduldig man sein muss, um an sein Ziel zu gelangen. Die Landshuter Allee bildet eine der zentralsten Knotenpunkte des „Rings“ - hier kommt es besonders werktags regelmäßig zu Blechlawinen - und wie jetzt feststeht, zu besonders schwerer Luftverschmutzung.

