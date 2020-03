Drama am Münchner Hauptbahnhof: Taxi fährt in Fußgängergruppe - Großeinsatz läuft

Situation noch unklar

+ © privat München Hauptbahnhof: Taxi fährt in Fußgänger - Großeinsatz läuft © privat

Schrecklicher Unfall in München. Am Dienstagabend (3. März) kam es am Hauptbahnhof zu einem Drama: Ein Taxi ist wohl in Fußgänger gefahren.

In München ist es zu einem schrecklichen Unfall gekommen.

Am Hauptbahnhof ist wohl ein Taxi in Fußgänger gefahren.

Ein Großeinsatz der Rettungskräfte läuft.

Update von 18.33 Uhr: Noch gibt es kaum Informationen zum Vorfall am Hauptbahnhof. Ersten Informationen zufolge soll ein Taxi in Fußgänger gefahren sein.

+ In München soll ein Taxi in Fußgänger gefahren sein. © privat Wie die Polizei auf Twitter mitteilte, kam es an der Ecke Bayerstraße/Goethestraße zu einem Verkehrsunfall. Mindestens vier Fußgänger wurden dabei verletzt.

Aktuell gibt es im Bereich des #Hauptbahnhof #München einen größeren Polizeieinsatz.

Nach ersten Erkenntnissen kam es dort an der Ecke Bayerstraße/Goethestraße vor Kurzem einen Verkehrsunfall.

Es wurden dabei mind. vier Fußgänger verletzt.



Weitere Infos folgen. — Polizei München (@PolizeiMuenchen) March 3, 2020

Schrecklicher Unfall in München: Taxi wohl in Fußgänger gefahren

Erstmeldung vom 3. März, 18.12 Uhr

München - Schrecklicher Unfall in der bayerischen Landeshauptstadt. Am Dienstagabend (3. März) kam es am Hauptbahnhof zu einem Großeinsatz. Ein Taxi ist wohl in Fußgänger gefahren. Polizei und Feuerwehr sind mit einem Großaufgebot vor Ort.

Die Straße um das Unfallgebiet ist gesperrt.

Weitere Informationen folgen.