Besoffen auf E-Scooter unterwegs? Firma lockt mit ganz speziellem Oktoberfest-Angebot

Betrunkene und E-Scooter - das passt nicht zusammen. Für das Münchner Oktoberfest hat ein E-Scooter-Verleih deshalb ein spezielles Training entwickelt.

München - Oktoberfest und Bier gehören in München genauso zusammen wie Weißwurst und Brezn. Betrunkene Wiesn-Besucher und E-Scooter - das harmoniert hingegen gar nicht gut miteinander. Wird das zum Problem für das Oktoberfest 2019?

Auf diese Gefahr hat jetzt der E-Scooter-Verleih Voi Technology reagiert, der auch in München Fahrzeuge vermietet. Im Vorfeld zum größten Volksfest der Welt veranstaltet das Unternehmen ein spezielles E-Scooter Sicherheitstraining zum Schwerpunkt „Alkohol am Lenker“.

Oktoberfest: Hält E-Scooter-Training Betrunkene vom Fahren ab?

Auch eine Rauschbrille soll dort zum Einsatz kommen. Ihre Aufgabe: Den starken Einfluss von Alkohol auf die Fahrtüchtigkeit zu simulieren und von der Roller-Nutzung unter Alkoholeinfluss abschrecken, erklärt Carsten Spinne von der Junior PR Berlin. Das Unternehmen erhofft sich dadurch „eine größere Sensibilität für dieses Thema und eine starke Mund-zu-Mund-Propraganda unter den Nutzern“, erklärt Spinne.

E-Scooter-Training: Mit der Rauschbrille durch München

Denn gerade in München sorgen E-Scooter in letzter Zeit immer wieder für Ärger. Betrunkene Rollerfahrer, die die Polizei stoppt, stehen fast schon auf der Tagesordnung. Seit der Zulassung der Tretroller mit Elektroantrieb im Juni, gab es in der bayerischen Landeshauptstadt mehr als 100 Alkohol- und Drogenverstöße, wie Polizeisprecher Sven Müller der dpa erklärt. Was viele nämlich nicht wissen: FürE-Scooter-Fahrer gelten dieselben Promillegrenzen wie für Autofahrer.

Oktoberfest: E-Scooter um die Theresienwiese ab 17 Uhr nicht mehr nutzbar

Um zumindest die alkoholisierten Gäste der Wiesn daran zu hindern, sich auf die überall bereitstehenden E-Roller zu schwingen, hat Voi Technology außerdem seine App angepasst: Im Bereich um die Theresienwiese können die Fahrzeuge zur Oktoberfestzeit ab 17 Uhr nicht mehr ausgeliehen werden. „Unsere Nutzer sollen weiterhin mit einem Scooter zur Wiesn fahren können, betrunkenen Gelegenheitsfahrten möchten wir aber unbedingt vorbeugen“, sagt Spinne. Auch der Spruch „Don‘t drink and ride!“, ploppt bei den Usern vor jeder Fahrt zu den „kritischen Zeiten“ als Erinnerung auf.

Unterstützung für die Maßnahmen gabs‘s auch vom Rathaus: In Absprache mit der Polizei hat die Landeshauptstadt gemeinsam mit allen in München vertretenen und weiteren potenziellen Verleih-Anbietern Verbotszonen für das Benutzen, Ausleihen und Parken von E-Scootern (Merkur.de)* rund um die Theresienwiese festgelegt. Ob sich die ganzen Bemühungen lohnen? Die Wiesn wird‘s zeigen.

Aber nicht nur die betrunkenen Fahrer auf den E-Scootern sind ein Problem. Auch der Frust über die überall geparkten E-Roller steigt in München. (Merkur.de)*

Info:

Zum Thema „Alkohol am Lenker“ finden in München insgesamt zwei Sicherheitstrainings statt - am Freitag, 20. September, und Samstag, 21. September. Teilnehmen kann jeder Erwachsene über 18 Jahren. Um Anmeldung unter www-evenbrite.de wird gebeten.

