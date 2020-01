Neujahrs-Drama in München: Baby liegt allein hinter Glastür - Hintergründe rätselhaft

Mädchen in Babyschale gelegen

Inmitten der Großstadt ist am Neujahrstag ein Findelkind in einem Hinterhof in München gefunden worden. Das wenige Monate alte Mädchen ist wohlauf.

München - In München wurde am Neujahrstag ein Findelkind gefunden. Der Säugling sei in einem Hinterhof in der Schwabinger Petra-Kelly-Straße entdeckt worden. Die Rettungskräfte schätzten das Alter des Babys auf zwei bis drei Monate, wie ein Sprecher der Integrierten Leitstelle sagte.

Das Mädchen sei demnach wohlauf gewesen, wurde jedoch vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Es habe sich in einer Baby-Transportschale befunden. Das Findelkind lag hinter einer Glastüre, die nur von innen geöffnet werden kann.

München: Findelkind mitten in der Stadt entdeckt - Hintergründe unklar

Warum das Baby alleine aufgefunden wurde, ist unklar. Auch die Hintergründe zu den Umständen sowie zu den Eltern sind nicht bekannt, so eine Sprecherin der Polizei.

