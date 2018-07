Monster-Krokodil macht einen Fehler - nach fast zehn Jahren

Rekordverdächtiger Fang

+ © dpa / Northern Territory Parks And Wil Das Krokodil wiegt 600 Kilo und ist 4,7 Meter lang. © dpa / Northern Territory Parks And Wil

Ein Monster-Krokodil hat jahrelang mit Wildhütern in Australien Verstecken gespielt. Nun hat die Jagd auf das Reptil ein Ende.

Darwin - Ein Krokodil so lang wie ein Lieferwagen: Wildhüter in Australien haben ein 4,7 Meter langes und rund 600 Kilogramm schweres Krokodil in einem Fluss im Northern Territory gefangen. Das schätzungsweise 60 Jahre alte Salzwasserkrokodil sei das größte, das je im Fluss Katherine gefangen worden sei, berichteten australische Medien am Dienstag unter Berufung auf die zuständige Behörde. Die Ranger waren dem Tier demnach bereits seit 2010 auf der Spur. Es sei jetzt auf eine nahe gelegene Krokodilfarm gebracht worden.

dpa