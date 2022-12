Mit Papas Auto: 15-Jähriger beschädigt sechs Fahrzeuge

Unfälle

+ © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild Ein 15-Jähriger hat mit dem Auto seines Vaters mehrere Fahrzeuge beschädigt. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Spritztour mit Folgen: Ein 15-Jähriger fährt mit dem Auto seines Vaters mit „deutlich überhöhter Geschwindigkeit“ durch Berlin. Der Sachschaden ist der Polizei zufolge „erheblich“.

Berlin - Er war mit dem Auto seines Vaters unterwegs: Ein 15-Jähriger hat in Berlin-Lichtenberg bei einer gefährlichen Spritztour gleich mehrere andere Wagen ramponiert. Die Polizei sprach am Donnerstag von einem „erheblichen Sachschaden“. Der Teenager war demnach am Mittwochabend laut einer Zeugin mit „deutlich überhöhter Geschwindigkeit“ im Hönower Weg unterwegs.

Sie rief die Polizei, nachdem der Fahrer die Kontrolle über den Wagen verloren hatte und mit einem geparkten Fahrzeug zusammenstieß. Das geparkte Auto wurde auf die gegenüberliegende Straßenseite geschleudert. Dort stieß es gegen einen weiteren Wagen, der wiederum drei andere Autos zusammenschob. Insgesamt wurden sechs Fahrzeuge beschädigt.Der Jugendliche blieb offensichtlich unverletzt, aber wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauerten an, hieß es weiter. Was der Vater zu der Aktion gesagt hat, ist nicht bekannt. dpa