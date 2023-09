Mit einem Wäscheständer zu Tode geprügelt: 35-Jähriger wegen Mordes vor Gericht

Die Anklageschrift hat es in sich: Ein 35-jähriger Rumäne soll seinen 50-jährigen Nachbarn brutal getötet haben. Dabei seien neben einem Wäscheständer auch mit einem Kantholz geschlagen haben.

Vor dem Landgericht Ellwangen muss sich seit diesem Freitag ein 35-jähriger Mann aus Heidenheim wegen Mordes verantworten. Der Rumäne soll im Suff einen Nachbarn totgeprügelt haben.

Vom Ersten Staatsanwalt Dr. Klaus Schwichtenberg wurde lediglich die Anklageschrift verlesen. Die hatte es allerdings in sich. Der 35-Jährige soll im betrunkenen Zustand am frühen Morgen des 14. März dieses Jahres in ein benachbartes Apartment eines Heidenheimer Mehrfamilienhauses eingedrungen sein, wo er dann auf seinen schlafenden 50-jährigen Nachbarn grundlos mit einem Kantholz einschlug. Wie der erste Verhandlungstag verlief, berichtet die Schwäbische Post.