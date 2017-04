Mindestens sechs Tote bei Fabrik-Explosion

Weitere Personen werden vermisst

Lamego - Eine Explosion in einer Fabrik in Portugal führte zu einer furchtbaren Familientragödie. Mindestens sechs Menschen sterben, zwei werden noch vermisst.

Bei einer Explosion in einer Fabrik für Feuerwerkskörper im Norden Portugals sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Das teilte das Innenministerium am Mittwoch, 5. April, mit. Zwei Menschen würden nach dem Unglück am Vorabend noch vermisst, sagte Innen-Staatssekretär Jorge Gomes am Unglücksort in Lamego. Es gebe jedoch kaum Hoffnung auf Überlebende.

In der Nacht war zunächst von fünf Toten und drei Vermissten die Rede gewesen. Jedoch fanden die Rettungskräfte schon bald eine sechste Leiche. Die Arbeiten zur Identifizierung der Toten sowie die Ermittlungen zur Unglücksursache liefen noch, sagte Gomes. Die Explosion in dem Werk in Lamego hatte einen Großbrand ausgelöst. Mehr als hundert Feuerwehrleute waren im Einsatz, um das Feuer zu löschen.

Örtlichen Medien zufolge zählen der Eigentümer der Fabrik, eine seiner Töchter und zwei seiner Schwiegersöhne zu den Opfern. "Das ist eine riesige Tragödie", erklärte der Bürgermeister von Lamego, Francisco Lopes, laut der Nachrichtenagentur Lusa. Für die Vermissten müsse "das Schlimmste" befürchtet werden.

