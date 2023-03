Suche nach Überlebenden

1 von 10 Rauch steigt auf, während Feuerwehrleute und Rettungskräfte nach einem Zusammenstoß zweier Züge in der Nähe von Larissa in Griechenland im Einsatz sind. © Vaggelis Kousioras/AP/dpa 2 von 10 Mindestens 32 Menschen sind beim Zusammenstoß eines Güterzugs mit einem Personenzug ums Leben gekommen. © Vaggelis Kousioras/AP/dpa 3 von 10 Feuerwehrleute bergen Leichen an der Unfallstelle. © George Kidonas/InTime News/AP/dpa 4 von 10 Ein Fahrgast läuft nach der Zugkollision in Griechenland eine Straße entlang. © Vaggelis Kousioras/AP/dpa 5 von 10 Die Bergungsarbeiten an der Unfallstelle stellt die Rettungskräfte vor Herausforderungen: viele Trümmer versperren Wege. © Vaggelis Kousioras/AP/dpa 6 von 10 Ein Kran, Feuerwehrleute und Retter arbeiten am Unfallort zusammen, um weiter nach Überlebenden zu suchen. © Vaggelis Kousioras/AP/dpa 7 von 10 Nach dem schweren Zugunglück in Griechenland mit Toten und Verletzten sind die Rettungs- und Bergungsarbeiten im vollen Gange. © George Kidonas/dpa 8 von 10 Aus der Vogelperspektive wird das Ausmaß des Unglücks deutlich. © Vaggelis Kousioras/AP/dpa 9 von 10 Die vorderen Waggons beider Züge wurden durch den Aufprall geradezu zusammengefaltet. © Vaggelis Kousioras/AP/dpa

Zwei Züge krachen in Griechenland in der Nacht zum Mittwoch frontal zusammen. Rund 350 Passagiere sollen in dem Zug nach Thessaloniki unterwegs gewesen sein.

Rubriklistenbild: © Vaggelis Kousioras/AP/dpa