Viele Tote bei Flugzeugunglück im Südsudan befürchtet

Bruchlandung im Südsudan

Juba - Bei der Bruchlandung eines Passagierflugzeugs im Südsudan sind mindestens 14 Menschen verletzt worden. Vorherige Medienberichte wurden der Nachrichtenagentur AFP bestätigt.

Das Flugzeug verunglückte am Montag beim Landeanflug in der nordwestlichen Stadt Wau, wie der Sprecher der Regionalregierung, Bona Gaudensio, der Nachrichtenagentur AFP sagte. 14 Menschen seien im Krankenhaus, sie seien in einem stabilen Zustand. An Bord waren nach Angaben eines Vertreters der Fluggesellschaft South Supreme Airlines 40 Passagiere und fünf Besatzungsmitglieder.

Ein Ingenieur am Flughafen von Wau, Paul Charles, sagte, es herrschten schlechte Wetterbedingungen. Vermutlich habe der Pilot die Landebahn nicht gut gesehen. Auf Bildern im Internet war zu sehen, dass das Flugzeug nahezu komplett ausgebrannt war. Dichter Rauch stieg auf. Das Flugzeug der war nach Angaben eines Verantwortlichen des Unternehmens aus der Hauptstadt Juba gekommen.

In sozialen Netzwerken kursierten Fotos, die angeblich verbrannte Trümmerteile der Maschine zeigten. Hinsichtlich der Zahl der Menschen an Bord der Maschine gab es zunächst widersprüchliche Informationen. Der Gouverneur sprach von 49 Menschen, örtliche Medienberichte hingegen von 39 oder 44 Menschen.

