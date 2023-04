Mindestens 13 Tote bei Busunglück in Indien

Unfall

Berichten zufolge ist ein Bus bei Mumbai einen Abhang hinunter gestürzt. Nicht alle beförderten Personen haben überlebt - auch Kinder sind unter den Toten.

Mumbai - Bei einem Busunfall in Indien sind mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Der Bus sei heute am frühen Morgen etwa 55 Kilometer südöstlich der Metropole Mumbai von der Straße abgekommen und in eine etwa 150 Meter tiefe Schlucht gestürzt, berichteten örtliche Medien. Unter den Toten sind demnach auch Kinder. Mindestens 25 Menschen seien verletzt worden.

Die Rettungsarbeiten dauerten am Nachmittag noch an. Auf Videos in den sozialen Netzwerken war zu sehen, wie Einsatzkräfte sich an einem Steilhang abseilten. Der Bus sei mit einem Kran geborgen worden, berichtete die Nachrichtenagentur ANI. Die Unfallursache werde noch untersucht, hieß es. dpa