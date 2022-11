Messerstecherei vor Imbiss in der Halloweennacht

Kriminalität

+ © onw-images/Marius Bulling Polizeieinsatz am Dienstagmorgen in Schwäbisch Gmünd: Vor einem Imbiss wurde auf zwei Männer eingestochen. © onw-images/Marius Bulling

Nach einem Streit in einer Warteschlange soll ein 17-Jähriger auf zwei Männer eingestochen und diese dabei schwer verletzt haben.

Lesen Sie auch Zwei Männer durch Messerstiche schwer verletzt Zwei Männer durch Messerstiche schwer verletzt

Ein 17-Jähriger steht im Verdacht, am Dienstagmorgen gegen 2.40 Uhr mit einem Messer auf zwei Männer eingestochen zu haben. Laut Polizei rempelte der Jugendliche anscheinend in der Warteschlange vor einem Imbiss in Schwäbisch Gmünd eine Frau an, die ihn daraufhin wegschubste. Als die Begleiter der Frau mit dem 17-Jährigen und dessen gleichaltrigen Freund anfingen zu streiten, soll dieser ein Messer gezückt und auf den 25-Jährigen und den 20-jährigen Begleiter der Frau eingestochen haben. Die beiden Männer wurden schwer verletzt. Mehr zum Polizeieinsatz und wie die Polizei bei ihrer Arbeit gestört wurde, verrät die Gmünder Tagespost.