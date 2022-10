Messerangriff in Mailand - Verletzte nicht in Lebensgefahr

Kriminalität

+ © Lapresse/LaPresse via ZUMA Press/dpa Rettungskräfte helfen einer verletzten Person in einem Mailänder Einkaufszentrum nach einer Messerattacke. © Lapresse/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Ein Angestellter in einem italienischen Supermarkt verlor bei einer Messerattacke sein Leben. Es gab auch Verletzte, so den Fußballprofi Pablo Marí vom Erstligisten AC Monza.

Mailand - Nach dem Messerangriff eines Italieners in einem Einkaufszentrum in Mailand schwebt keiner der Verletzten in Lebensgefahr. Das meldeten italienische Medien am Freitagmorgen, wenige Stunden nach dem abendlichen Vorfall in einem Supermarkt eines Vorortes der Metropole, bei dem ein Angestellter getötet worden war.

Der bei der Attacke am Rücken verletzte Fußballprofi Pablo Marí vom Erstligisten AC Monza, der mit seiner Familie zufällig in dem Laden war, soll am Freitag operiert werden. Der Eingriff werde nicht kompliziert sein, hieß es; wichtige Organe wurden nicht verletzt.

Kein terroristischer Hintergrund

Wie sich im Laufe der Nacht herausstellte, war es ein früherer Profifußballer, der den 46 Jahre alten Angreifer überwältigte. „Er hat geschrien, das wars“, sagte Massimo Tarantino nach dem Vorfall vor Reportern und ergänzte, er selbst sei kein Held. Der heute 51-Jährige spielte in der Serie A unter anderem für den SSC Neapel, Inter Mailand und Bologna und war in der vorigen Saison noch Manager in der Serie B. Zusammen mit anderen Passanten hielt Tarantino am Abend den Angreifer am Boden fest, bis die Carabinieri eintrafen.

“Caro Pablo, siamo tutti qui vicino a te e alla tua famiglia, ti vogliamo bene, continua a lottare come sai fare, sei un guerriero e guarirai presto”



Adriano Galliani — AC Monza (@ACMonza) October 27, 2022

Wie Medien meldeten, sei der mutmaßliche Täter psychisch krank; ein terroristischer Hintergrund wurde schnell ausgeschlossen. Der 46-Jährige, der nicht vorbestraft sei, sitzt wegen des Vorwurfs der Tötung und versuchten Tötung in Untersuchungshaft.

Die Supermarktkette Carrefour, in deren Filiale im Einkaufszentrum „Milano Fiori“ der Angriff passiert war, entschied Medienberichten zufolge, alle scharfen Gegenstände wie Messer italienweit aus den Regalen zu entfernen. Es werde befürchtet, dass die Attacke Nachahmer zu ähnlichen Taten provozieren könne. dpa