„Mensch Millionär“: ZDF-Doku mit Wolfgang Grupp, Gründern und Social-Media-Stars

Erfolgsrezepte der Reichen

+ © ZDF/Lars Ahnfeldt Diese fünf Menschen haben eine Gemeinsamkeit: Geldsorgen kennen Anna Alex, „Flying Uwe“ Schüder, Wolfgang Grupp, Dana Schweiger und Tim Schäcker (v.l.n.r.) heute nicht. © ZDF/Lars Ahnfeldt

Am Dienstag, 18. Juli, zeigt das ZDF die Dokumentation „Mensch Millionär! – Reichtum, Neid, Gerechtigkeit“. Unter den fünf Protagonisten: Trigema-Chef Wolfgang Grupp.

Burladingen - Wie wird man eigentlich reich? Welche Faktoren entscheiden darüber, ob ein Unternehmen gelingt? Und wie lebt es sich, wenn der Kontostand zur Nebensache wird? Antworten auf diese Fragen gibt die Dokumentation „Mensch Millionär! - Reichtum, Neid, Gerechtigkeit“, die am Dienstag, 18. Juli, um 20.15 Uhr im ZDF zu sehen ist. Mit dabei: Trigema-Chef Wolfgang Grupp, die Social-Media-Stars „Flying Uwe“ und Tim Schäcker von den „Elevator Boys“, sowie die Gründerinnen Anna Alex und Dana Schweiger.

In der fünfköpfigen Runde, die in der Doku zusammenkommt, könnten die Lebenswege und Karrieren nicht unterschiedlicher sein. Während der 81-jährige Grupp bereits seit mehr als 50 Jahren ein traditionelles Textilunternehmen leitet, wurde etwa „Elevator Boy“ Tim Schäcker (24) in nur kurzer Zeit mit TikTok-Videos berühmt. Auch der Kraftsportler „Flying Uwe“ (36) verdankt Social Media seinen Erfolg als Fitness-Influencer. Inzwischen hat er seine eigene Marke für Fitnesskleidung gegründet: „Smilodox“. Auch, wenn die Karrieren der einzelnen Protagonisten in der Doku völlig unterschiedlich sind: Der Erfolg kommt, wie sie betonen, nicht von alleine.

Millionärs-Doku im ZDF widmet sich erfolgreichen Karrieren und Lebenswegen

Auch die zwei Frauen in der Runde, Anna Alex (39) und Dana Schweiger (55), haben jeweils ihr eigenes Unternehmen gegründet und sind damit erfolgreich geworden. Alex, Gründerin des Start-ups „Outfittery“, hat früh angefangen, Geschäftsmodelle zu entwickeln. Als Frau hat sie sich in der männlich dominierten Start-up-Szene durchgesetzt, ihr jüngstes Unternehmen „Planetly“ hat sie für viel Geld verkauft.

ZDF-Doku: „Mensch Millionär! - Reichtum, Neid, Gerechtigkeit“ In der ZDF-Mediathek ist die Doku „Mensch Millionär! – Reichtum, Neid, Gerechtigkeit“ bereits am 18. Juli ab 10 Uhr verfügbar. Im ZDF-Hauptprogramm läuft sie ebenfalls am 18. Juli um 20.15 Uhr.

Dana Schweiger, bekannt als Ex-Frau von Til Schweiger, hat ebenfalls eine Modemarke gegründet: „Bellybutton“. Nachdem sie die Marke gewinnbringend verkauft hat, handelt sie heute mit Möbeln und vermietet ihre Villa in Malibu. Schweiger glaubt: „Erfolgreich ist man nur dann, wenn man tut, was man liebt.“ Man darf gespannt sein, was passiert, wenn Schweiger und Alex auf Grupp als alten Hasen der Modebranche treffen.

Wolfgang Grupp ist überzeugt: „Wer Erfolg hat, darf es auch zeigen“

In eine Unternehmerfamilie geboren zu sein, ist für Grupp Chance und Verpflichtung zugleich. „Wer Erfolg hat, darf es auch zeigen“, sagt er. Dass er Trigema groß gemacht hat, steht außer Frage. Nachdem er das Textilunternehmen 1969 von seinem Vater übernommen hat, tilgte er innerhalb von sechs Jahren sämtliche Schulden und konnte den Umsatz beachtlich steigern.

Heute wird das Vermögen von Wolfgang Grupp auf mindestens 100 Millionen Euro geschätzt. Privat verzichtet Grupp laut eigenen Angaben auf „sinnlosen Luxus“. Er sei da eher „schwäbisch veranlagt“, wie er gegenüber Focus sagte. Zwar besitze Wolfgang Grupp alles, was er brauche, in Top-Qualität, Geld alleine könne aber nicht glücklich machen.