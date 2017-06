Unwetter-Chaos in Norddeutschland: Zugausfälle, Staus und ein Tornado

Heftiges Wetter

Durch heftige Unwetter kommt es in Teilen Deutschlands zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. In Norddeutschland ist der Bahnverkehr teilweise lahmgelegt, in Niedersachsen kommt es zu Verkehrsbehinderungen und in Harburg wütete sogar ein Tornado.

Update, 16.30 Uhr: Nach Durchzug eines Gewitters hat sich der Flugverkehr am Berliner Airport Tegel am Donnerstagnachmittag wieder normalisiert. Zuvor war er vorübergehend erheblich eingeschränkt. Für den Flughafen in Schönefeld gab es zunächst jedoch keine Entwarnung. Die Bodenabfertigung an beiden Airports war zwischenzeitlich eingestellt, wie ein Sprecher am Nachmittag mitteilte. Maschinen, die am Flughafen Tegel bereits abgefertigt waren, konnten starten und auch Flugzeuge im Landeanflug auf Berlin wie geplant landen.

Schon bei der Anreise zum „Hurricane“ wurden die ersten Festivalfans nass. Das es so schlimm wie 2016 wird, das hofft keiner. Damals war das Musikfestival vor allem eine Matsch- und Schlamm-Party.

Wegen schwerer Unwetter hat der Veranstalter Festivalgäste gebeten, möglichst erst an diesem Freitag nach Scheeßel zu kommen. „Damit wir eine problemlose An- und Abreise ermöglichen können, möchten wir alle Besucher, die Ihre Anreise noch nicht angetreten haben, inständig darum bitten, auf eine Anreise am Freitag auszuweichen“, schrieb der Veranstalter am Donnerstag auf seiner Facebook-Seite.

Auch die Polizei im niedersächsischen Rotenburg wies auf Twitter darauf hin. Der Deutsche Wetterdienst hatte am Donnerstagmittag bis 14.00 Uhr vor Orkanböen, heftigem Starkregen und Hagel gewarnt.

„Wir hatten starken Regen, einige Flächen sind in Mitleidenschaft gezogen worden“, sagte Sina Klimach vom Veranstalter FKP Scorpio. Es gehe vor allem um die Parkflächen und einige Campingflächen. Wenn möglich, sollten die Besucher daher erst am Freitag anreisen. Wegen Unwetterschäden sei es auch bei Anreisenden mit dem Bahnunternehmen Metronom zu Unterbrechungen wegen Ästen auf der Oberleitung gekommen. Die Menschen, die bereits vor Ort sind, würden aber nach und nach auf die Campingplätze eingewiesen.

Berlin/Hannover/Harburg - Heftige Unwetter sorgen derzeit in Teilen Deutschland für erhebliche Verkehrsprobleme. In Norddeutschland sind wichtige Bahnverbindungen unterbrochen, in Niedersachsen kommt es zu Behinderungen auf Autobahnen. In Harburg wütete sogar ein Tornado

Durch das Unwetter in Norddeutschland geht für viele Bahnreisende nichts mehr: Umgestürzte Bäume haben beinahe alle ICE-Strecken im Norden lahmgelegt, wie eine Bahnsprecherin in Berlin am Donnerstag sagte. Die Strecken Hamburg-Berlin, Hamburg-Hannover, Bremen-Hannover und Hannover-Wolfsburg-Berlin seien derzeit unterbrochen. Wann die Strecken wieder befahrbar seien, lasse sich noch nicht absehen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte am Donnerstag in weiten Teilen Norddeutschlands vor schweren Gewittern, orkanartigen Böen und Starkregen gewarnt. Dem aktuellen Regenradar auf der Website des DWD zufolge zieht das Unwetter nun Richtung Ostdeutschland.

Tornado in Harburg

Ein Tornado hat im Kreis Harburg südlich von Hamburg nach Angaben der Feuerwehr große Verwüstung hinterlassen. Verletzte habe es aber nach bisherigem Stand nicht gegeben, sagte Feuerwehrsprecher Matthias Köhlbrandt am Donnerstag. Dächer seien abgedeckt worden, Bäume umgeknickt. In der Gemeinde Fliegenberg sei eine Schafherde mit 20 bis 30 Tieren unter umgestürzten Bäumen begraben worden, zahlreiche Tiere seien verendet. „Die Spuren sprechen ein deutliches Bild hier. Das war ein Tornado-Ereignis“, sagte der Feuerwehrmann. Die Helfer seien zu 250 Einsätzen ausgerückt.

Auch in Niedersachsen

+ Ein Feuerwehrmann zersägt am Donnerstag in Ebstorf (Niedersachsen) einen nach einem Unwetter umgestürzten Baum. © dpa Ein heftiges Unwetter führt zu Behinderungen auf den Autobahnen in Niedersachsen. Auf der A7 zwischen Hamburg und Hannover warnte die Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen vor Gefahr durch umgestürzte Bäume. Betroffen war der Abschnitt zwischen Evendorf und Bispingen. Ein umgestürzter Baum bremste auch den Verkehr auf der A1 zwischen Hamburg und Bremen aus. Zwischen Rade und Hollenstedt fiel ein Baum auf den Standstreifen.

