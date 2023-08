Mehr als 50 Tote nach starkem Monsunregen in Indien

Unwetter

+ © Pradeep Kumar/AP/dpa Monsumzeit: Rettungskräfte entfernen Schlamm und Trümmer bei der Suche nach Menschen, die nach einem Erdrutsch in der Nähe eines hinduistischen Tempels verschüttet wurden. © Pradeep Kumar/AP/dpa

Der Starkregen der vergangenen Tage hat zu Erdrutschen und Sturzfluten. Mehr als 50 Menschen haben dabei ihr Leben verloren. Wie sind die Aussichten?

Neu Delhi - Im Zusammenhang mit starken Regenfällen der andauernden Monsunzeit sind in zwei indischen Bundesstaaten mehr als 50 Menschen gestorben. Die Zahl der Toten könnte möglicherweise noch steigen, wie der Regierungschef des vorwiegend betroffenen Bundesstaates Himachal Pradesh, Sukhvinder Singh Sukhu, der indischen Nachrichtenagentur ANI am Dienstag sagte. Die Rettungsarbeiten dauerten an.

Der indische Wetterdienst sagte auch für Mittwoch Starkregen in der Region voraus. Der Regen der vergangenen Tage führte zu Erdrutschen und Sturzfluten. Gebäude - etwa ein hinduistischer Tempel - stürzten ein. Infrastruktur wurde beschädigt.

+ Schwere Monsunregenfälle: Ein Teil der historischen Eisenbahnstrecke Shimla-Kalka wurde weggespült. © Pradeep Kumar/AP/dpa

Starke Regenfälle, die heftige Überflutungen und Erdrutsche auslösen, sind in der Monsunzeit in Südasien normal. Der Monsun dauert gewöhnlich von Juni bis September. Die Schäden sind oft groß, es gibt immer wieder Todesopfer. Gleichzeitig ist der Regen für die Landwirtschaft wichtig, von der ein Großteil der Bevölkerung lebt. Wissenschaftler sagen, dass angesichts des Klimawandels besonders starker Regen häufiger vorkommt. dpa