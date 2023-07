Kleines Mädchen betroffen: McDonald’s muss für Chicken McNuggets 800.000 Dollar Schadensersatz blechen

Verblüffender Hintergrund

Ein Elternpaar hat McDonald‘s verklagt. Grund waren die Chicken McNuggets ihrer Tochter. Das Unternehmen muss nun sehr viel Geld zahlen.

München/Broward County – Ein McDonald‘s in Miami muss Hunderttausende Dollar Strafe an eine Familie zahlen. Die hatte in einer Filiale des Unternehmens gegessen, wie der örtliche Nachrichtensender NBC Miami zuvor berichtet hatte. Grund dafür ist eine Portion der bekannten Chicken McNuggets, die in einem sogenannten Happy Meal – ein Menü für Kinder – der Tochter der Familie enthalten waren. Weil das Essen unverhältnismäßig zu heiß gewesen sei, habe sich das damals vierjährige Kind am Bein verletzt.

McDonald‘s muss 800.000 Dollar Strafe zahlen – weil Chicken McNuggets zu heiß sind

Ein Gericht in Broward County, in der Metropolregion Miami im US-Bundesstaat Florida, entschied nun, dass die Fastfood-Kette Schuld an dem Vorfall habe. Deshalb haben die Richterinnen und Richter McDonald‘s zu Schadensersatz in Höhe von 800.000 Dollar verurteilt. Die hohe Summe muss das Unternehmen nun an die Familie der Vierjährigen zahlen.

Der Vorfall liegt bereits einige Jahre zurück. Doch erst jetzt hat das Gericht das Urteil gesprochen. Laut einer Erklärung, die von den Eltern vor Gericht zuvor abgeben wurde, erklären sie, dass die Chicken McNuggets „unangemessen und gefährlich“ heiß gewesen seien. Und so zu Verbrennungen zweiten Grades auf dem Bein ihrer Tochter geführt hätten.

Kind verbrennt sich mit Chicken McNugget am Bein – Familie fordert 15 Millionen Dollar

Dazu sei es gekommen, als die Familie auf dem Rückweg nach Hause mit dem Auto gefahren ist. Dabei sei ein Stück von den Chicken McNuggets auf das Bein der Tochter gefallen und habe an der Stelle eine Brandwunde hinterlassen. Dafür hatte die Familie ursprünglich sogar 15 Millionen US-Dollar Schadensersatz gefordert.

Trotzdem sind die Familie und ihr Anwalt zufrieden mit dem „fairen und gerechten“ Urteil, hieß es in dem Bericht. Das Unternehmen hat laut Gericht jedoch nicht vorsätzlich gehandelt. Allerdings waren die Richter der Ansicht, McDonald‘s, wo sich zuletzt auch Lieferengpässe bemerkbar machten, habe nicht genügend Warnhinweise an der Verpackung des Produktes angebracht. Die hätten auf das heiße Essen hindeuten können.

„Was hat sich das Gericht dabei gedacht?“: Netz spotten über Schadensersatz-Klage gegen McDonald‘s

Im Netz sorgt das Urteil für viel Diskussion und auch Spott. Ein User kommentierte: „Ich bin kein Fan von McDonald‘s und die können es mit Sicherheit verkraften, aber was zur Hölle hat sich das Gericht dabei gedacht?“ Auch die Eltern bekommen dabei ihr Fett weg. Einer schreibt: „Es sollte bestraft werden, mit einem vierjährigen Kind zu McDonald‘s zu gehen, unfassbar.“

Ein User fasst zusammen: „Erst gehen die mit ihrem Kleinkind zu McDonald‘s und sorgen dann nicht mal dafür, dass das Essen während der Rückfahrt nicht aus der Verpackung fällt. Jetzt sind sie reich, das glaubt dir niemand.“ Auch eine andere Nutzerin fragt sich: „Wie kann man mit so viel Dummheit, so viel Geld verdienen?“ Ein User erwidert: „Ist es wirklich noch Dummheit, wenn man damit 800.000 Dollar verdient?“ Zuletzt landete auch ein Fall bei Burger King vor Gericht, weil ein Mann einen Stift in seinem Burger gefunden hatte.

