Deutschlandweite Panne zum Start in die Abi-Prüfungen: Das steckte dahinter

Hektik am Mittwochmorgen

Hektik in den Sekretariaten der Gymnasien: Nach einer Panne musste an den Gymnasien bundesweit ein Teil der Mathematik-Abituraufgaben ausgetauscht werden.

München - Grund ist nach Informationen des Münchner Merkur* der Einbruch in einen Schultresor eines Gymnasiums, angeblich in Niedersachsen.

Da ein Teil der Abituraufgaben in allen Bundesländern gleich ist, musste der Austausch bundesweit angeordnet werden. Zumindest in Bayern ging das reibungslos, berichtet Walter Baier, Chef der Direktoren-Vereinigung in Bayern und Leiter des Gymnasiums in Bruckmühl (Kreis Rosenheim). Gegen 6 Uhr sei die Mitteilung des Kultusministeriums über eine gesicherte Leitung online eingetroffen und wenig später auch Ersatzaufgaben verschickt worden.

