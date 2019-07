Illegales Autorennen auf der A3 führt zu Massenunfall bei Wiesbaden

Polizei sucht dringend Zeugen

+ © dpa Illegales Autorennen auf der A3 führt zu Massenkarambolage © dpa

Offenbar war ein illegales Autorennen der Auslöser für einen Massenunfall auf der A3 bei Wiesbaden mit mehreren Verletzten.

Update, 19.25 Uhr: Der Unfall, der am Sonntagnachmittag auf der A3 einige Kilometer hinter der Rastanlage Medenbach für eine Vollsperrung der Autobahn sorgte, ist offenbar durch ein Autorennen ausgelöst worden, wie die Polizei mitteilt. Noch immer staut sich dort der Verkehr auf 20 Kilometern.

Illegales Autorennen auf der A3 führt zu Massenunfall mit mehreren Verletzten

Mehrer Augenzeugen berichten, dass sich vier Fahrzeuge ein Rennen auf allen drei Fahrstreifen geliefert haben sollen. Das Rennen begann, so Zeugen, bei Niedernhausen, wo die Rennbeteiligten alle drei Fahrstreifen ausnutzten, sich und andere Verkehrsteilnehmer rechts und links überholten.

Auf Grund des erhöhten Verkehrsaufkommens zwischen der Rastanlage Medenbach und dem Wiesbadener Kreuz verlangsamte sich der Verkehrsfluss und es kam zum ersten Unfall. Ein 26-Jähriger, der mit seinem Mercedes CLS 350 ebenfalls an dem Rennen beteiligt war, fuhr einem auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Citroen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser nach vorne geschleudert und prallte auf einen Audi mit Anhänger, dessen Anhänger abriss und gegen weitere drei Fahrzeuge geschleudert wurde. Die anderen Teilnehmer des illegalen Rennens sollen sich laut Polizei daraufhin schnell von der Unfallstelle entfernt haben.

Insgesamt wurden vier Menschen bei dem Unfall verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 50.000 Euro. Aktuell staut sich der Verkehr auf 20 Kilometer.

Polizei sucht dringend Zeugen

Nun sucht die Polizei dringend Zeugen, die etwas über die anderen Fahrzeuge, die an dem Rennen beteiligt waren, sagen können: Folgende Fahrzeuge sollen beteiligt gewesen sein: Ein blauer Porsche 911 neuern Baujahres, ein roter Ferrari mit Frankfurter Kennzeichen sowie ein weißer Kompaktwagen.

Erstmeldung, 28. Juli, 15:51 Uhr: Wiesbaden - Am Nachmittag hat sich auf der Autobahn A3 am Wiesbadener Kreuz ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen ereignet. Die Autobahn ist in Richtung Frankfurt derzeit voll gesperrt, die Polizei bittet die Autofahrer dringend, eine Rettungsgasse für Einsatzfahrzeuge zu bilden.

Der Unfall ereignete sich zwischen der Anschlussstelle Niedernhausen un dem Wiesbadener Kreuz. Derzeit ist nicht bekannt, ob es Verletzte gab. Auch wie lange die Sperrung der A3 voraussichtlich dauern wird, ist noch unklar.