Nach Massaker von Las Vegas: Hotelbetreiber zahlt Hunderte Millionen Dollar Entschädigung

Schütze tötete 58 Menschen

Ort des Massakers von Las Vegas: Aus diesem Hotel feuerte der Schütze wahllos in die feiernde Menge.

Beim Massaker von Las Vegas tötete ein 64-Jähriger 58 Menschen von seiner Hotelsuite aus. Nun zahlen die Betreiber der Unterkunft eine Entschädigung in dreistelliger Millionenhöhe.

Las Vegas - Zwei Jahre nach dem Massaker von Las Vegas hat der Betreiber eines Hotels der US-Glücksspielmetropole Entschädigungszahlungen in Höhe von insgesamt bis zu 800 Millionen Dollar (730 Millionen Euro) zugestimmt. Eine entsprechende außergerichtliche Einigung gaben der US-Konzern MGM Resorts International und die Anwälte von Überlebenden und Hinterbliebenen am Donnerstag bekannt.

Das Massaker war von einem Heckenschützen verübt worden, der vom 32. Stock des "Mandalay Bay Resort and Casino" in die Besuchermenge bei einem Countrymusik-Festival gefeuert hatte. Der 64-jährige Stephen Paddock tötete 58 Menschen und verletzte mehr als 800 weitere. Es war das schlimmste Blutbad in den USA in den vergangenen Jahren.

Massaker von Las Vegas: Täter hortete in seiner Hotelsuite zwei Dutzend Schusswaffen

Das "Mandalay Bay Resort and Casino" gehört zu einer Hotelkette, die im Besitz von MGM ist. Die Kläger warfen dem Konzern Nachlässigkeit bei der Betreuung des Hotels vor, weil Paddock in seiner Hotelsuite unbemerkt zwei Dutzend Schusswaffen und große Mengen Munition gehortet hatte.

Die jetzt erzielte Vereinbarung kommt laut dem veröffentlichten Statement keinem Schuldeingeständnis des Konzerns gleich. Die vereinbarte Entschädigungssumme wird demnach zwischen 735 und 800 Millionen Dollar liegen. Die Gesamthöhe der Auszahlungen hänge davon ab, wieviele Kläger sich der Vereinbarung anschließen und ihre Klagen nicht vor Gericht weiterverfolgen, hieß es.

Massaker von Las Vegas: Führender Klägeranwalt spricht von „Meilenstein“

Der führende Klägeranwalt Robert Eglet bezeichnete die Einigung als "Meilenstein". Zwar könne nichts die verlorenen Menschenleben zurückbringen und die damals erlittenen Schrecken rückgängig machen. Dennoch sei die Vereinbarung "eine faire Kompensation". MGM-Chef Jim Murren erklärte, sein Unternehmen habe immer eine Lösung angestrebt, die den Überlebenden und Angehörigen sowie der Gemeinde von Las Vegas in ihrem "Heilungsprozess" helfe.

Paddock hatte am 1. Oktober 2017 mehr als 1100 Schüsse in die Menschenmenge abgefeuert. Dann erschoss er sich selbst, als Polizisten seine Suite stürmten. Die Motive des Täters wurden nie aufgeklärt.

Der Attentäter soll sich mehrmals mit einer Escortdame getroffen haben, wie diese später berichtete. Die Freundin des Schützen wurde nach der Rückkehr aus dem Urlaub direkt von den Ermittlern vernommen.

