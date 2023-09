Südtiroler und Österreicher überleben Beben in Marokko: „Haben Schutz unter Türrahmen gesucht“

„Menschen haben geschrien“

Tausende Menschen kommen beim Erdbeben in Marokko ums Leben. Wie sie die schreckliche Nacht vor Ort erlebt haben, schildern Südtiroler und Österreicher.

Bozen – Seit in Marokko vor wenigen Tagen die Erde bebte, schaut die Welt gebannt auf das Land. In der Hoffnung auf kleine Wunder von Überlebenden unter den Trümmern. Aber auch mit der Furcht, dass die Zahl der schon jetzt mehr als 2000 Toten noch weiter steigen wird. Selbst viele Menschen, die mit dem Leben davonkamen, haben ansonsten fast alles verloren. Nach dem verheerenden Unglück werden auch Spenden gesammelt.

Erdbeben in Marokko: Südtiroler Paar hätte fast nahe Epizentrum übernachtet

Wie dramatisch die Sekunden des zweigeteilten Bebens waren, berichten nun Südtiroler, die vor Ort waren, in der Bozener Zeitung Alto Adige. Wirkliches Glück im Unglück hatten demnach Walter Volani und Barbara Wiest aus Prissian. Das Paar erlebte die bangen Momente in Agadir, nachdem es wenige Stunden zuvor nur etwa 30 Kilometer vom Epizentrum entfernt gewesen war.

Beide erkunden das Land seit einer Woche mit dem Mietwagen. „Wir waren in der Nähe der Gemeinde Ighil, südlich von Marrakesch“, wird Volani zitiert: „Wir haben dort nach einem Schlafplatz gesucht und im letzten Moment entschieden, weiter nach Agadir zu fahren.“ Die Hafenstadt liegt rund 250 Kilometer südwestlich von Marrakesch.

+ Bild der Zerstörung: Ganze Gebäude fielen infolge des Erdbebens in sich zusammen. © IMAGO/Wang Dongzhen

Südtiroler während Beben in Marokko: Wir haben Schutz unter den Türrahmen gesucht“

„Wir waren gerade zu Bett gegangen, als wir das erste Zittern spürten“, berichtet Volani von der verhängnisvollen Nacht. Sie hätten in einem Zimmer im dritten Stock eines Hotels übernachtet: „Wir haben Schutz unter den Türrahmen gesucht und darauf gewartet, dass es aufhört.“ Dann seien sie runter und aus dem Gebäude gerannt. Zu jenem Zeitpunkt hätten sich schon tausende Menschen auf die Straßen von Agadir geflüchtet.

Die Stadt am Meer selbst war am 29. Februar 1960 von einem schweren Erdbeben erschüttert worden, das mehr als 10.000 Menschenleben forderte. Die Nacht mehr als sechs Jahrzehnte später hätten viele Menschen auf der Straße verbracht, erklärt der Südtiroler. Volani und Wiest hatten ursprünglich geplant, am nächsten Samstag von Marrakesch aus zurückzufliegen, „aber im Moment scheint es, als wären alle Straßen blockiert“.

Volani denkt zurück an den Beginn ihres Urlaubs: „Wenn ich bedenke, dass wir am ersten Tag unserer Reise Marrakesch besucht haben, eine wunderschöne Stadt, die jetzt zerstört ist.“ Die Bilder, die sie sich online angeschaut hätten, seien „herzzerreißend“.

Infos zu Marokko Lage Nordwesten Afrikas, durch Straße von Gibraltar von Spanien getrennt Einwohner rund 37 Millionen Hauptstadt Rabat (rund 650.000 Einwohner) Staatsoberhaupt König Mohammed VI. (seit 1999) Regierungsoberhaupt Premierminister Aziz Akhennouch (seit 2021)

Erdbeben-Nacht in Marrakesch: „Die Nacht im Hotelgarten verbracht und auf Decken geschlafen“

Sogar in der schwer in Mitleidenschaft gezogenen Stadt selbst verbrachte dem Bericht zufolge Giorgio Gajer mit seiner Familie die Erdbeben-Nacht. „Wir schliefen im fünften Stock eines Hotels, als gegen 23 Uhr dieses sehr heftige Beben begann“, sagte der Leiter der Südtiroler Berg- und Höhlenrettung demnach dem italienischen TV-Sender Rai.

Die Menschen seien mehr oder weniger bekleidet die Treppe hinuntergerannt und hätten die Häuser verlassen. „Wir haben die Nacht im Hotelgarten verbracht, auf Decken geschlafen und hatten Angst, dass es zu weiteren Erschütterungen kommen könnte“, wird Gajer zitiert.

Österreicher betreibt Hotel in Marrakesch: „Menschen haben geschrien - der Strom fiel aus“

Bei der österreichischen Nachrichtenagentur APA kommt derweil der Unternehmer Farid Kachoun zu Wort. Der Österreicher betreibt ein Hotel in Marrakesch und war „gerade von der Arbeit in meine Wohnung heimgekommen. Dann hat plötzlich alles gewackelt.“

Weiter schildert er die schicksalhaften Sekunden: „Es war laut, die Menschen haben geschrien. Dann war das Internet weg, die Telefonverbindung weg und der Strom fiel aus.“ Daraufhin habe sich der 57-Jährige um seine Gäste gekümmert: „Wir haben bis 3 Uhr in der Nacht draußen im Freien gewartet. Wir waren alle nervös.“

+ Im Freien übernachten: Aus Angst vor Nachbeben bleiben viele Menschen in Marrakesch auch nachts außerhalb der Gebäude. (Symbolbild) © IMAGO/Davide Bonaldo

Erdbeben in Marrakesch: „In Dörfern sind 90 Prozent der Menschen gestorben“

Auch der dreifache Vater, der aufgrund einer Erbschaft von Salzburg in seine marokkanische Heimat zurückgekehrt war, hatte demnach Glück: „Uns ist nichts passiert. Das Hotel und unsere Wohnung sind in Ordnung.“ Allerdings drohen ihm Einnahmeverluste: „Mir haben zwölf Leute storniert. Ihr Außenministerium hat sie gewarnt, dass es gefährlich sei, jetzt nach Marokko zu fliegen.“ In der Kronen Zeitung kamen bereits andere Österreicher zu Wort, die das Erdbeben vor Ort miterlebten.

Kachoun hält die Situation, in der sich das Land befindet, für „unglaublich traurig“. Dabei hat er nicht nur die Großstadt im Blick. In Marrakesch seien 38 Menschen ums Leben gekommen, doch „in den Bergen ist noch viel mehr zerstört worden, dort sind so viele Menschen gestorben“. Denn das Epizentrum des Bebens lag im Atlasgebirge, gut 70 Kilometer südwestlich von Marrakesch: „In manchen Dörfern sind 90 Prozent der Menschen gestorben.“

Positiv sei, dass trotz der bedrückenden Stimmung nun das ganze Land zusammenhalte. „Alle helfen jetzt zusammen: Kinder, alte Menschen, Familien“, lobt Kachoun. Die Tragödie schweißt zusammen. Ein kleiner Hoffnungsschimmer in einer düsteren Zeit. (mg)

Rubriklistenbild: © IMAGO/Davide Bonaldo