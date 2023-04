Menschen stehen Schlange ins Nichts – Ladenbesitzerin erklärt kuriose Szenen

Auf Wochenmarkt

Jede Woche stehen Menschen auf dem Marktplatz in Gotha in einer Warteschlange, die ins Leere führt. Ein TikTok-User zeigte die kuriose Szene und löste auf, was dahinter steckt.

Gotha – Auf der Plattform TikTok macht dieser Tage ein Video vom Wochenmarkt in Gotha die Runde: Es zeigt Menschen mit Einkaufskörben, die in einer Warteschlange stehen. Doch als die Kamera nach links schwenkt, sieht der Zuschauer, dass die Leute ins Leere anstehen. Auf wen oder was warten sie bloß?

Im TikTok-Video mit dem Hashtag #typischdeutsch erscheint daraufhin ein erklärender Text, samt spottendem Unterton: „Deutsch ist, wenn du anstehst, bevor der Laden da ist.“ Der Verkaufsstand auf dem Wochenmarkt in Gotha wird erst noch seine Zelte aufschlagen. Nur wollen die Menschen wohl sicherstellen, die besten Plätze und damit möglichst die beste Ware zu bekommen.

Die Einkäufer auf dem Wochenmarkt wollen sich die besten Plätze sichern

Die TikTok-Nutzer machen sich über dieses sehr stereotype deutsche Verhalten lustig. Einer schrieb, die Leute sollten wie am Pool „einfach ein Handtuch hinlegen“. Zudem hieß es: „Eine Stunde in der Schlange stehen, um nicht eine Stunde in der Schlange stehen zu müssen.“ Ein weiterer TikTok-User meinte: „Die Ware muss ja echt gut sein.“ Ihm kam ein weiterer Gedanke: „Die allererste Person morgens.... Woher wusste der Zweite, wo er sich anstellen muss?“

Fast alle fragten sich, „was dieser mysteriöse Ladenbesitzer verkauft, damit sich das Anstehen lohnt“. Denn Verständnis für die Wartezeit gebe es, „wenn der Laden geil ist“. Und auch die Social-Media Abteilung von Eurowings witzelte über die kuriosen Aufnahmen der wartenden Menschen ohne ersichtliches Ziel. „Der Flieger nach Gran Canaria geht in zwei Stunden“, kommentierten die Mitarbeiter der Airline das Video.

Den mysteriösen Wochenmarktstand führt die Fleischerei Malsch aus Brotterode-Trusetal

Ziel der wartenden Menschen war ein Metzgerei-Stand. Das löste der TikTok-User in einem weiteren Video auf. Die Fleisch- und Wurstwaren der Metzgerei Malsch aus Brotterode-Trusetal sind in der Region offenbar sehr beliebt. Die Fleischerei ist ein 113 Jahre alter Familienbetrieb, der bereits seit 20 Jahren auf den Wochenmarkt nach Gotha kommt.

+ Jeden Donnerstag stehen Menschen auf dem Marktplatz in Gotha in einer Warteschlange, die ins Leere führt. © TikTok

„Wenn wir den Wagen um 8.45 Uhr öffnen, stehen da tatsächlich oft schon bis zu 20 Kunden“, sagte die Metzgerei-Chefin bild.de: „Sie lieben unsere Rotwurst, Leberwurst, Knackwürste und Blutkuchen. Jeder möchte der Erste sein, weil jeder weiß, dass die Schlange bis 17 Uhr nicht abreißt.“

Dabei seien Qualität und Frische das Erfolgsgeheimnis, so die stolze Metzgerin. Doch man sei für den Andrang gerüstet, niemand der Kunden gehe leer aus.

Aufgenommen und veröffentlicht hat das Video laut bild.de ein 48-jähriger Mann aus Gotha. Ihm soll der entsprechende TikTok-Account namens „gotha.heilung" gehören. Demzufolge ist er kein Fan der Fleischerei. „Ich bin Veganer", sagte er dem Boulevard-Portal. Er dürfte sich künftig also kaum in der Warteschlange einreihen.

