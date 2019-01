Jäger bringt seinen Land Rover in die Werkstatt - Schock bei Blick unter den Wagen

Irrer Anschlag!

Das hätte ganz böse ausgehen können: Ein Unbekannter hat einen Anschlag auf einen Jäger verübt. Waren es militante Tierschützer?

Marburg - Ein Jäger will in seinem Land Rover in einen Wald in der Nähe von Marburg fahren, doch der Wagen macht Zicken. Als er den Defender in die Werkstatt bringt, folgt der Schock! Über den Vorfall berichtet extratipp.com*.

Jäger bringt Land Rover nahe Marburg in Werkstatt - Schock bei Blick unter Wagen!

Die Geschichte ist schon etwas her, hat es aber in sich: Ein Jäger stellt seinen Land Rover Defender Anfang Dezember in Frankenberg (etwa 30 Kilometer nördlich von Marburg) auf einem Parkplatz ab. Kurz vor Silvester kehrt er zurück und will in den Wald zum Jagen fahren. Schon kurz nach dem Starten merkt der Waidmann, dass mit dem Auto etwas nicht stimmt. Er fährt an die Seite und sieht dort, wo der Land Rover Defender geparkt war, feuchte Flecken am Boden. Beim Blick unter das Fahrzeug folgt der Schock, wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet.

Marburg: Irrer kappt Bremsschläuche von Land Rover Defender

Der Jäger stellt fest, dass ein Irrer die Bremsschläuche des Land Rover Defender durchtrennt hat. Er bringt das Auto in eine Werkstatt in die Nähe von Marburg, dort folgt die Bestätigung: Jemand hatte sich an dem Wagen zu schaffen gemacht!

Fazit der Mechaniker: Ein Unbekannter hat die Bremsschläuche mit einem scharfen Messer durchtrennt. Nicht auszumalen, was mit dem grünen 1,8-Tonnen-Ungetüm alles hätte passieren können!

Polizei Marburg jagt jetzt Unbekannten, der Land Rover Defender manipuliert hat

Wer die Bremsschläuche des Land Rover Defender nahe Marburg gekappt hat, ist noch völlig unklar. Ob es sich um einen hirnlosen Streich gehandelt hat oder doch die Tat militanter Tierschützer ist, ermitteln jetzt Experten der Kripo. Die Anzeige lautet auf gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Hinweise bitte unter Telefon (06451) 720 30. Bei dem Defender-Modell des Herstellers Land Rover handelt es sich um einen beliebten Geländewagen, der bereits seit 1948 produziert wird.

