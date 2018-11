Mann macht todbringenden Fund im Müll vor seinem Haus

Horror!

+ © dpa/Google Maps (Fotomontage) Ein Mann macht einen todbringenden Fund im Müll vor seinem Haus. © dpa/Google Maps (Fotomontage)

Schock für einen Hausbesitzer: Der Mann findet in einem Baucontainer etwas streng verbotenes.

Marburg - Schock für einen Mann in Eschenburg-Hirzenhain (etwa 35 Kilometer westlich von Marburg entfernt): Der Hausbesitzer machte einen todbringenden Fund im Müllcontainer. extratipp.com* berichtet darüber.

Hausbesitzer macht Horror-Fund in der Nähe von Marburg

Und das war passiert: Der Hausbesitzer hatte in der Nähe von Marburg einen Bauschutt-Container aufstellen lassen. Das nutzte offenbar ein Unbekannter und entsorgte dort mit Asbest verseuchte Eternitplatten. Bei Asbest handelt es sich um winzig kleine Naturfasern, die jahrzehntelang unter anderem zur Wärmedämmung eingesetzt wurden.

Das Einatmen kann zu der Lungenkrankheit Asbestose führen, die wiederum Krebs verursachen kann. Asbest ist so todbringend, dass die Verwendung in Deutschland seit 1993 verboten ist.

Marburg: Polizei sucht nach Zeugen

Der Hausbesitzer hatte die gefährlichen Platten bereits am Morgen des 17. November, ein Samstag, in dem Container in der Nähe von Marburg gefunden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zur Ergreifung des Täters geben können. Telefon (02771) 9070.

Matthias Hoffmann

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.