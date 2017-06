Mann zündet sich vor Eiscafé an - Augenzeugen retten ihn

Grausiger Vorfall in Osnabrück

Grausiger Vorfall in Osnabrück: Ein 52-Jähriger hat sich vor einem Café in der Fußgängerzone mit Benzin übergossen und angezündet. Er lief brennend durch den Außenbereich.

Osnabrück - Der Mann überlebte den Vorfall vom Sonntagnachmittag schwer verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Vollkommen in Flammen stehend sei er gegen 17.30 Uhr durch den Außenbereich des Eiscafés gelaufen. Weitere Menschen wurden nicht verletzt. Augenzeugen konnten die Flammen schließlich mit Decken löschen. Der Mann wurde in eine Spezialklinik geflogen.

Der Mann hatte das Café nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei höchstwahrscheinlich gezielt aufgesucht, weil seine Lebensgefährtin dort saß. Worum es genau ging, ist den Ermittlern zufolge noch unklar.

dpa

