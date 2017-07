Mann zieht Plastikpistole im Intercity - Zug evakuiert

Großeinsatz der Polizei

+ © dpa Ein alkoholisierter Passagier des Intercitys von Prag nach Kiel hat mit einer Plastikpistole einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. © dpa

Ein Intercity von Prag nach Kiel ist wegen eines Notrufs an einem Bahnhof in Brandenburg am Dienstagnachmittag gestoppt und geräumt worden. Ein betrunkener Mann hatte mit einer Schusswaffe bedroht.

Herzberg - Ein offensichtlich alkoholisierter Passagier des Intercitys von Prag nach Kiel hat mit einer Plastikpistole einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Nach einem Nothalt des Zuges im brandenburgischen Herzberg sei der 46-jährige Dresdner am Dienstagnachmittag von einem Spezialeinsatzkommando festgenommen worden, teilten die Behörden mit.

400 Fahrgäste mussten den Zug verlassen

Rund 400 Menschen hätten den Intercity verlassen müssen. Bei der Polizei war den Angaben zufolge ein Notruf eingegangen, nachdem der Mann Fahrgäste und Zugpersonal mit einer Waffe bedroht hatte - die sich später als Plastikpistole herausstellte. Der Mann sei von Zugbegleitern in einem Waggon isoliert worden.

Zwei der evakuierten Fahrgäste hätten wegen der Aufregung vor Ort medizinisch versorgt werden müssen. Die Ermittlungen dauern an.

