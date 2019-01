Facebook-User rasten wegen Amazon-Gutschein aus – dabei ist der Wert lächerlich gering!

Gruppe mit 40.000 Mitgliedern

Wegen eines kostenlosen Amazon-Gutscheins drehen die Facebook-Nutzer in einer Gruppe komplett durch. Dabei ist der Wert sehr, sehr gering:

Es hat so harmlos angefangen und ist dann schlagartig eskaliert!

Mannheim - Am Montagmittag (7. Januar) veröffentlicht ein Mannheimer Student in der Facebook-Gruppe ,Free Your Stuff' einen Beitrag. Normalerweise werden in der Gruppe Möbel, Klamotten, manchmal sogar Essen verschenkt. Der Gedanke der Gruppe: Wenn ich etwas nicht brauche, gebe ich es lieber jemand anderen, bevor es in der Tonne landet. In der geschlossenen Gruppe sind beinahe 40.000 Mitglieder und täglich erscheinen dort neue Post, die etwa fünf bis 10 Kommentare ernten – doch nicht so bei dem Post am Montagnachmittag.

Der Mann erlaubt sich nämlich einen kleinen Spaß mit den tausenden Facebook-Usern. Wie MANNHEIM24* berichtet, gibt er an, dass er einen Amazon-Gutschein zu verschenken hat. Der Nutzer, der das schönste Gedicht in die Kommentare schreibt, würde diesen erhalten. Welcher Wert der Gutschein hat, verrät der Student aber nicht.

Mannheimer rasten aus

Der Post schlägt in der Gruppe ein wie eine Bombe! Im Minutentakt schreiben die Mannheimer Texte und dichten, was das Zeug hält. Binnen 6 Stunden zählt der Post über 250 Kommentare! Nicht immer verstehen die User, dass sie reimen müssen um zu gewinnen, doch es kommen doch einige gute Gedichte zusammen.

Hier ein paar Highlights:

„Ein wundervolles Give ach wie toll, Der Lostopf ist schon ziemlich voll. Trotzdem möchte ich noch gern mit rein, das Glück soll auch einmal bei uns sein. Freuen würden wir uns sehr über den Amazon Gutschein, das käme jetzt sehr gelegen für unser neues Heim.“

Manche nehmen auch Gedicht-Klassiker und wandeln sie um. Das Ergebnis ist nicht immer jugendfrei:

Lächerlich geringer Gutschein-Wert

Einige Mitglieder drücken bereits ihre Sorge aus, dass es sich möglicherweise nur um einen geringwertigen Amazon-Gutschein handelt – und sie haben tatsächlich Recht!

Wie uns der Mannheimer, der den Post erstellt hat, erzählt, geht es die ganze Zeit um einen – Achtung, festhalten – 2 Euro Gutschein!!! So viel Wirbel um Nichts …

Übrigens: Der Post ist bereits wieder gelöscht. Dem Mannheimer sind die vielen Nachrichten irgendwann auf die Nerven gegangen.

