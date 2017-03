Mann verschanzt sich nach Messerangriff in Gütersloh 

Täter ist Polizeibekannt

Gütersloh - Nach einer Messerattacke auf zwei Menschen ist das Kreishaus in Gütersloh weiträumig abgesperrt. Der Angreifer hat sich in einem Raum verschanzt. SEK-Beamte sind im Einsatz, um den Mann festzunehmen.

Mit einem Messer hat ein 27-Jähriger in der Kreisverwaltung in Gütersloh zwei Menschen verletzt und sich anschließend in einem Büro alleine verschanzt. Eines der Opfer erlitt bei dem Angriff am Montagnachmittag schwere Verletzungen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der 27-Jährige sei nun in einem Raum isoliert, weitere Menschen seien nicht in Gefahr. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort, um den Mann festzunehmen. Beamte eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) sind im Einsatz. Das Kreishaus ist weiträumig abgesperrt.

Die Hintergründe und das Motiv waren zunächst unklar. Der Mann sei aber bei den Behörden namentlich bekannt, teilte die Polizei mit. Zu möglichen psychischen Problemen des Angreifers wollte sich die Sprecherin nicht äußern. Bei den Verletzten handelt es sich nach Polizeiangaben um Mitarbeiter des Gesundheitsamtes. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Zuerst hatte Radio Gütersloh über den Fall berichtet.

dpa

