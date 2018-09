Mann verliert seinen Geldbeutel - wenig später wartet eine böse Überraschung auf ihn

Österreicher in der Klemme

Doppeltes Pech für einen 22-jährigen Österreicher: Der Mann verlor nicht nur seinen Geldbeutel, sondern bekam auch noch Ärger mit der Polizei.

Die Beamten hatten gefälschte 50-Euro-Scheine in dem Portemonnaie entdeckt. Bei seiner Vernehmung habe der Mann aus dem burgenländischen Eisenstadt angegeben, das Falschgeld im Darknet - einem besonders geschützten Bereich des Internet - bestellt zu haben, um Drogen zu kaufen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Beamte finden echten Personalausweis

Die Beamten kamen dem Verdächtigen am Wochenende leicht auf die Schliche: In dem Geldbeutel fanden sie neben den falschen Fünfzigern auch seinen echten Personalausweis. Eine weitere Spur führte nach Polen: Am Dienstag hatte die österreichische Polizei mitgeteilt, zur Enttarnung und Festnahme eines Fälschers in Polen beigetragen zu haben. Dieser habe rund 10.000 gefälschte 50-Euro-Scheine über das Darknet vertrieben.

AFP

