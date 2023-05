Mann schießt auf Menschen nahe Belgrad – mindestens acht Tote

13 Verletzte

+ © Armin Durgut/dpa Ein Mann erschießt in einem Dorf bei Belgrad am Donnerstagabend acht Menschen. 13 Personen wurden verletzt. © Armin Durgut/dpa

Erneut kommt es zu Schüssen in Serbien. Ein Mann feuert nahe der Hauptstadt Belgrad auf eine Gruppe von Menschen. Acht Personen sterben.

Belgrad – Es ist die zweite Tat innerhalb von nur zwei Tagen: Ein Mann hat in Serbien mit einer Schnellfeuerwaffe auf eine Gruppe von Menschen geschossen und acht von ihnen getötet. 13 weitere Personen wurden bei dem Vorfall am Donnerstagabend im Dorf Dubona, 50 Kilometer südöstlich von Belgrad, verletzt. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Tanjug unter Berufung auf die Polizei.

Der mutmaßliche Schütze floh anschließend vom Tatort. Die Polizei leitete eine Großfahndung ein und machte seinen Aufenthaltsort ausfindig. Ein großes Aufgebot von Polizeikräften habe den 21-jährigen Mann umstellt, hieß es weiter. Die Aktion dauerte am frühen Freitagmorgen noch an.

Innenminister spricht von „terroristischen Akt“

Die angegriffenen Menschen hätten nichts ahnend auf einer Bank im Zentrum des Dorfes gesessen, hieß es auf der Webseite der Tageszeitung Blic. Der Täter habe demzufolge aus einem Fahrzeug auf sie geschossen.

Über die Motive der Bluttat war zunächst nichts bekannt. Nach unbestätigten Medienberichten waren unter den Opfern auch ein Polizist und die Schwester des Täters. Innenminister Bratislav Gasic begab sich noch in der Nacht zum Freitag zum Schauplatz des Geschehens. Die Tat bezeichnete er als „terroristischen Akt“. Näher führte er das zunächst nicht aus.

Serbien war erst am Mittwoch durch ein Massaker in einer Belgrader Schule erschüttert worden. Ein 13-jähriger Schüler hatte acht Mitschüler und einen Wachmann erschossen. Die Polizei hatte ihn anschließend in Gewahrsam genommen. Aufgrund seines Alters ist der Täter in Serbien noch nicht strafmündig. Die serbische Regierung hat draufhin die Ausgabe von Waffenscheinen für zwei Jahre ausgesetzt. (asc/dpa)