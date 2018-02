Mann missbraucht Stute und wird von Stallbesitzer überrascht

Schockierend

Einfach schockierend: Die Polizei in Baden-Württemberg sucht nach einem Mann, der sich in einem Stall in der Gemeinde Aichwald an einem Pferd vergangenen hat.

Aichwald - Der Stallbesitzer überraschte den Unbekannten in der Nacht zum Sonntag beim Sex mit einer Stute, wie die Polizei in Reutlingen am Montag mitteilte. Der Unbekannte war zunächst über das Tor in einen Pferdestall eingedrungen. In der Box einer Stute stieg er auf einen Hocker und verging sich sexuell an dem Tier, so die Polizei.

Als der Stallbesitzer nach den Pferden schauen wollte, entdeckte er den Unbekannten. Er versuchte den Täter noch festzuhalten. Doch der konnte sich losreißen und flüchtete über die Felder.

Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte keinen Erfolg, von dem Mann liegt nach Polizeiangaben aber eine recht detaillierte Beschreibung vor.

Polizei sucht Zeugen

Der Unbekannte ist laut Beschreibung der Polizei etwa 20 bis 25 Jahre alt und 1,85 Meter groß. Er hat demnach eine athletische Figur, kurze blonde Haare sowie einen Vollbart, mit etwa zwei Zentimeter langen Barthaaren. Bekleidet war der Mann mit einer dunkelbraunen Jogginghose sowie einem dunklen Pullover. Der Täter sprach akzentfreies Deutsch.

