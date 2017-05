Mann in Frankfurt aus S-Bahn-Gleise geschubst

Täter ließen ihn einfach liegen

Bei einem Streit ist in Frankfurt am Main ein junger Mann auf die S-Bahn-Gleise geschubst worden. Die Täter flohen. Der junge Mann hatte Glück im Unglück.

Frankfurt am Main - Bei einem Streit auf einem S-Bahnhof in Frankfurt ist ein 21-jähriger Mann auf das Gleis gestoßen worden. Glücklicherweise war auf den Schienen gerade kein Zug unterwegs, dennoch zog sich der junge Mann beim Aufprall schwere Verletzungen zu.

Die Polizei leitete eine Fahndung nach zwei Männern und einer Frau ein. Die Gruppe war am Freitagabend im Bahnhof des Stadtteils Griesheim mit dem 21 Jahre alten Mann in Streit geraten. Nachdem der betrunkene Mann auf die Schienen geschubst worden war, ließ die Gruppe ihn dort liegen. Einem glücklichen Umstand sei zu verdanken, dass ein Paar auf das hilflose Opfer aufmerksam geworden sei, erklärte die Polizei. Der Mann wurde in eine Klinik gebracht.

