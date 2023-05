„So süß“: Mann begeistert das Netz mit Hüten für Seeigel

Modische Meeresbewohner

Das Internet hat einen kuriosen Trend hervorgebracht. Seeigel tragen ab sofort Minihüte – zur Freude von Muscheln und Korallen.

San Francisco – Das Netz ist dafür bekannt, die kuriosesten Trends hervorzubringen. Erst zuletzt hatte ein YouTuber eine Schlange mit Roboterbeinen ausgestattet, um sie wie eine Echse laufen zu lassen. Nun haben sich Reddit-User etwas Neues überlegt: Kopfbedeckungen für Seeigel. Denn Seeigel scheinen sich bei Gelegenheit offenbar aktiv dafür zu entscheiden, Hüte zu tragen. Ein User auf Reddit hatte erstmals diese Idee präsentiert und erklärt, was der Hintergrund seiner modischen Accessoires für Seeigel ist.

Reddit-Nutzer erfindet Hüte für Seeigel – und schafft damit einen Trend

Der Nutzer schreibt in einem Beitrag, dass er für die Seeigel in seinem Aquarium Hüte mit einem 3D-Drucker gedruckt hätte. Denn die stacheligen Tierchen würden offensichtlich häufig Muscheln oder andere Meeresbewohner oben auf ihren Körpern tragen. In diesem Fall erklärt der Reddit-Nutzer, dass seine „Seeigel anfingen, den Korallen-Nachwuchs wegzutragen, was diesen sehr geschadet hat“.

+ Dieser Seeigel trägt – anstatt einer Muschel – einen von Menschen kreierten Mini-Hut auf seinem Körper. © Screenshot: riosouza/Reddit

Um die beiden Arten also harmonisch nebeneinander im Aquarium leben zu lassen, entschied er sich künstliche „Hüte“ für die Seeigel zu erstellen. Nach dem ersten Design, habe es jedoch noch mehrere Verbesserungen benötigt, um die Gegenstände reif für das Aquarium zu machen. „Wir haben einige Iterationen von Hüten durchlaufen – und haben festgestellt, dass hohle Strukturen zu schwebend sind. Den von uns hergestellten Hexenhut haben sie verloren.“

3D-Drucker sind seit einiger Zeit in aller Munde. So gelang es einem Forschungsteam sogar einen Käsekuchen aus dem 3D-Drucker herzustellen.

„Sind eine lustige Idee“: Forscherin befürwortet Hüte für Seeigel

Doch mit entsprechenden Verbesserungen sei das Konzept aufgegangen, die Seeigel hätten von nun an Hüte statt Korallen getragen. Und in der Tat sei dies ein gewöhnliches Verhalten der Stachelhäuter. Emma Verling, leitende Forscherin am MaREI Center for Marine, bestätigte gegenüber boredpanda.com, dass „einige Seeigel tatsächlich Muscheln und andere Arten von Objekten wie Steine, Blätter oder Algen verwenden, um sich zu bedecken. Der Grund für dieses Verhalten ist jedoch unbekannt“.

Insgesamt vermute sie jedoch, dass sich die Seeigel damit beispielsweise vor UV-Strahlung und gefährlichen Gegenständen zu schützen. In Bezug auf die Hüte für Seeigel erklärt Verling: „Ich denke, die 3D-Hüte sind eine lustige Idee, ein großartiges Gesprächsthema und eine Möglichkeit, die Menschen über die komplexe Ökologie von Seeigeln aufzuklären. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie in einem Aquarium Schaden anrichten könnten.“

Von Cowboy-Hut bis Wikinger-Helm: Netz macht Hüte für Seeigel zum Trend

Das Netz zu mindestens hat die Idee voll angenommen und zum Trend gemacht. Denn unter dem Beitrag des Reddit-Users häufen sich Bilder und Konzepte von Hüten für Seeigel. Dabei kennen die Nutzerinnen und Nutzer offensichtlich in ihrer Kreativität keine Grenzen. Von Cowboy-Hüten bis hin zu Wikinger-Helmen scheint fast alles dabei zu sein, was auch die Menschen irgendwann mal getragen haben. Und auch auf Instagram zeigen sich Seeigel-Fans begeistert. Unter dem Beitrag, der Fotos der verschiedenen Helm- und Hutkreationen zeigt, sammeln sich zahlreiche Kommentare.

Während sich einige fragen, ob das „wirklich echt“ ist, finden andere großen Gefallen daran. Einer schreibt: „Dafür sollten meine Steuern verwendet werden“, oder „Ich wusste nicht, dass Seeigel so süß aussehen können.“

Rubriklistenbild: © Screenshot: riosouza/Reddit