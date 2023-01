Mann hat Idee für ein „süßes Date“ – es nimmt ein „entsetzliches“ Ende

Die Kraft des Meeres

Wer es romantisch haben will, muss manchmal kreativ sein. Das dachte sich auch ein TikToker für sein Date. Doch das ging ordentlich nach hinten los.

Los Angeles – Egal ob erstes Treffen oder langfristige Beziehung, wer ein spannendes Date erleben will, muss dafür auch mal kreativ sein. Das dachte sich auch TikToker Parker Pannell aus Los Angeles. Deshalb hat er sich für seine Partnerin etwas ganz Besonderes ausgedacht: einen romantischen Abend auf dem Meer. Doch sein Plan geht nicht auf, das Date wird zu einer Katastrophe. Was ist passiert?

Stadt Los Angeles Fläche 1.299 km² Bevölkerung 3,849 Millionen (2021) Höhe 93 m

Date auf offenem Meer läuft nicht wie geplant – Video geht viral

Auf TikTok dokumentiert Pannell das Treffen in einem 22-sekündigen Beitrag, der viral gegangen ist. In dieser kurzen Zeit wird jedoch klar, warum das Date nicht wie geplant lief. Zunächst ist er auf dem Video zu sehen, wie er am Strand von Los Angeles einen aufblasbaren Swimmingpool auf den Sand legt.

+ Der TikToker Parker Pannell postet ein Video von seinem Date, das ordentlich nach hinten losgegangen ist. © TikTok / parkerpannell

Anschließend legt Pannell eine Wolldecke auf den Boden des Pools. Und auch ein Kopfkissen, ein Laptop und Snacks für ein Date finden Platz. Denn ist der Pool nicht mit Wasser gefüllt, funktioniert er ähnlich wie eine Luftmatratze, bietet aber einen vermeintlichen Schutz durch die Außenwände und besitzt durchaus etwas mehr Auftrieb.

TikToker datet Freundin auf offenem Meer – Welle flutet ihren schwimmenden Pool

Pannell zieht den Pool stolz Richtung Meer und streckt seinen anderen Arm dabei euphorisch in die Höhe. Im nächsten Schnitt ist zu sehen, wie er sich selbst auf dem Meer im schwimmenden Swimmingpool filmt und danach seine Partnerin ihn, wie er seinen Laptop benutzt. Auf den ersten Blick scheint der Plan für ein außergewöhnliches Date des TikTokers aufzugehen.

Doch nur kurz danach passiert die Katastrophe. Auf dem Video ist zu sehen, wie im Rücken von Pannell das Meer hohe Wellen in die Richtung der beiden schickt. Hoch genug, um problemlos den eigentlich trocken gedachten Pool zu fluten, samt Laptop, Kissen, Decke und Handys. In der nächsten Aufnahme ist nur kurz, aber deutlich zu erkennen, wie der Pool fast bis zum Rand mit Wasser gefüllt ist.

„Wie wärt ihr zurückgekommen?“: Netz nach missglücktem Meer-Date ratlos

Dann endet das Video und mutmaßlich auch das Date. Aber immerhin hätten sich weder seine Partnerin noch erst selbst bei dem Vorfall verletzt oder in Gefahr befunden. Zu mindestens hat es das Video unbeschadet auf TikTok geschafft. Jedoch haben wohl beide die Kraft des Meeres an diesem Abend stark unterschätzt. Im Netz lässt das Date für die Community einige Fragen offen. Ein User kommentiert: „Hat der Laptop das überlebt?“ Ein weiterer schreibt: „Als ob man darauf vorher nicht kommt?“

Ein anderer fragt sich: „Wenn das nicht schon so nah am Strand passiert wäre, wie wärt ihr bitte zurückgekommen ohne Paddel?“ Die Hinweise verdichten sich, dass sich das Paar über das Risiko im Voraus wohl nicht sonderlich viele Gedanken über ihr Vorhaben gemacht haben – oder es zu mindestens billigend in Kauf genommen haben. Pannell selbst schreibt zu dem Video: „Ich hatte nur die Idee für ein süßes Date, aber es hat entsetzlich geendet“.

Rubriklistenbild: © TikTok / parkerpannell