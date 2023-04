Mann baut 30 Quadratmeter-Tiny House aus Schiffscontainern

Leben auf engem Raum

Das Leben auf engstem Raum wird immer beliebter. Fabian Low hat sich seinen Traum erfüllt und lebt in einem Tiny House aus Schiffscontainern.

Auckland – Tiny Houses werden immer beliebter. Immerhin bieten sie für viele eine ernstzunehmende Alternative, sich dem teuren Stress von Mieten und Bauen zu entziehen und dennoch sesshaft zu werden. Denn Tiny Houses sind im Vergleich zu Eigenheimen deutlich billiger. Auch Mietkosten sind bereits nach wenigen Jahren meistens gedeckt. Fabian Low hat sich seinen Traum vom Tiny House mithilfe von Schiffscontainern erfüllt und gewährt Einblick in sein 30 Quadratmeter großes Eigenheim.

Mann baut sich Luxus-Tiny House für 135.000 Euro

Das Interesse an der modernen Lebensweise in Tiny Houses ist groß. Immerhin belegen verschiedenste Studien, dass die sogenannte „Generation Indoor“ ohnehin viel zu viel Zeit in geschlossenen Räumen verbringt. Viel Wohnraum ist da nicht unbedingt einladend, das Haus tendenziell häufiger zu verlassen. Zwar scheint es so, als würden viele Tiny House-Besitzer das Draußen sein sehr genießen, dass es deshalb jedoch an Lebensqualität im geschlossenen Raum nicht mangeln muss, beweist auch Fabian Low.

+ Fabian Low hat sich ein Tinyhouse aus Schiffscontainern gebaut. © Living Big In A Tiny House

Er hat sich seinen Traum vom Tiny House 2020 erfüllt. Sein Haus dürfte jedoch nicht gerade zu den billigen Varianten seiner Art zählen. Immerhin habe Low laut eigenen Angaben 220.000 australische Dollar in sein Eigenheim investiert, also umgerechnet rund 135.000 Euro. Der YouTube-Kanal Living Big In A Tiny House mit mehr als 4,5 Millionen Followern besucht Tiny-House-Besitzer in ihrem Heim. Auch Low gewährt Einblick.

„Moderne Art zu leben“: Mann lässt Tiny House bauen – zwei Monate später ist es fertig

Der 43-Jährige erklärt in dem Video: „Als ich in der Schule von Containerhäusern erfuhr, dachte ich mir, dass es eine moderne Art zu leben ist“ und fügte hinzu, dass „er kein Fan von großen Räumen ist“ und es vorzieht, „einfach zu leben“. Deshalb hat sich der in Singapur gebürtige Mann dazu entschieden, in einem Tiny House zu leben.

Dafür habe er einen neuseeländischen Bauunternehmer beauftragt, sein Tiny House zu bauen, nur zwei Monate später sei es bereits fertig gewesen. Erste Unternehmen bieten sogar bereits Tiny Houses aus dem 3D-Drucker an, die innerhalb von zehn Stunden gebaut werden. Doch einen Großteil habe Low an seinem Haus selbst gebaut: „Ich habe gefragt, ob sie eine wetterfeste Hülle bauen könnte, und dann habe ich den Rest erledigt“, sagte Low und fügte hinzu, dass er die Architektur und Innenausstattung des Hauses selbst entworfen habe.

„Habe den Jackpot geknackt“: Mann schwärmt vom Leben im Tiny House

Teile des Hauses sind mit bodentiefen Fenstern ausgestattet, die einen Blick auf die Naturlandschaft ermöglichen. Zusätzlich ist die Terrasse mit einer Außenküche ausgestattet, in der Low insbesondere asiatische Speisen kocht. Zudem bietet sein Tiny House einen Küchenbereich, in dem er auch gärtnern kann. Daneben sei eine Lounge, wo er liest und meditiert. Wie in einer herkömmlichen Wohnung bietet sein Heim auch ein Badezimmer und einen Schlafbereich.

Der Bau sei für ihn ein echter Kraftakt gewesen, doch nun sei er stolz auf sein Haus aus zwei Schiffscontainern. „Ich genieße die Zugänglichkeit zur Umwelt, die ich habe“, sagte Low und erklärt, dass er gerne campt und draußen ist. Mit seinem Haus wolle Low ein Gebäude schaffen, dass mit der Umgebung harmoniert. Low erklärt: „Mit der Location habe ich den Jackpot geknackt“.

Tiny House-Besitzer empfindet Umgebung „wie meine persönliche Parkanlage“

„Die Umgebung fühlt sich wie meine persönliche Parkanlage an“. Sein Haus steht auf einer alten hügeligen Hühner-Wiese. Trotz Ruhe vor den Menschen sei er in wenigen Minuten in der nächstgelegenen Stadt: „Wenn ich den Hügel hinuntersehe, sieht es bereits total urban aus“.

Zusammen mit seiner Frau Stephanie hat Low in der hügligen Landschaft von Auckland sein Glück gefunden. Er arbeite in der Branche für psychische Gesundheit, davor sei er Architekt gewesen. Zudem habe er 2004 einen Bachelor-Abschluss in Landschaftsarchitektur an der Lincoln University absolviert und 2010 einen Master-Abschluss in Urban Design an der University of Auckland.

Rubriklistenbild: © Living Big In A Tiny House