Mann badet in Motoröl

Dumme Idee

+ © Screenshot Youtube/To Jest Droga PLUS Wie kommt man darauf, in ein Becken voller Motoröl zu springen? Gestoßen wurde er jedenfalls nicht. © Screenshot Youtube/To Jest Droga PLUS

München - Dass Menschen für Klicks auf Youtube so einiges über sich ergehen lassen, ist bekannt. Was dieser Mann getan hat, übertrifft jedoch so einiges.

Er steht auf einer Mauer vor einem Becken, das mit etwas Tiefschwarzem gefüllt ist: Motoröl. Dann springt der junge Mann in Badehose beherzt hinein in die glänzende Soße. Seine Kumpels stehen drumherum, filmen und amüsieren sich über die Dummheit ihres Kollegen. Wobei - dass einer seiner Freunde im Anschluss an das fettige Bad versucht, den Badenixer mithilfe eines Wasserstrahls von der schwarzen Schicht auf seiner Haut zu befreien, zeugt auch nicht gerade von Intelligenz. Es wäre ja gelacht, wenn sich Motoröl so einfach mit Wasser abwaschen ließe!

Sei‘s drum - Ihr Ziel haben die Halbstarken wahrscheinlich erreicht: Das Video, das auf YouTube gelandet ist, hat bereits über 238.000 Aufrufe.

lg