Manchester: Messer-Attacke in Einkaufzentrum

Mehrere Verletzte

+ © dpa / Peter Byrne Messer-Attacke in Manchester: Mehrere Verletzte nach Angriff in Einkaufszentrum. © dpa / Peter Byrne

In einem Einkaufzentrum mitten in Manchester hat sich ein Zwischenfall ereignet, berichtet die Polizei via Twitter. Fünf Menschen wurden verletzt.

Manchester - Bei einer Messer-Attacke im Einkaufzentrum Arndale Shopping Centre in Manchester hat es mehrere Verletzte gegeben, schreibt die Polizei via Twitter.

Wie Medien berichten, sollen bei dem Messerangriff fünf Menschen verletzt worden sein. Die Zahl der Verletzten hat die Polizei mittlerweile bestätigt.

Manchester: Messer-Attacke in Einkaufszentrum - Mehrere Verletzte

Nach dem Zwischenfall hat es eine Festnahme gegeben. Ein etwa 40 Jahre alter Mann ist nach Angaben der Polizei überwältigt und festgenommen worden. Eine Anti-Terror-Einheit hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen.

Incident In Arndale Shopping Centre. pic.twitter.com/siOkmWZFgC — Greater Manchester Police (@gmpolice) October 11, 2019

ml