„Hört auf, Mallorca-Videos zu machen“: TikTokerin hat gute Absichten, muss sich aber was anhören

Hitzige Diskussion

Eine Influencerin schlug auf TikTok vor, weniger Urlaubsbilder zu posten. Damit solle die heimische Natur geschützt werden. Sie bekam viel Kritik für ihren Vorschlag.

Mallorca – Eine mallorquinische Influencerin hat ihre Follower aufgefordert, sowohl den Namen als auch den Ort von Buchten und Stränden Mallorca in den sozialen Medien nicht preiszugeben. Man tue der Insel und dem Ökosystem damit keinen Gefallen, sagt die „poisonscorpio01“ in ihrem Video auf TikTok. „Hört bitte auf, Videos über Mallorca zu machen, ihr tragt damit nur dazu dabei, dass unser Ökosystem Schaden nimmt“ argumentiert die Influencerin in ihrem Video.

Mallorquinische TikTokerin: „Wegen ein paar Likes tragt ihr zur Zerstörung der Insel bei“

Stattdessen rät sie Reisenden, Mallorcas Natur ohne das Smartphone zu genießen. „Wegen ein paar Likes tragt ihr zur Zerstörung der Insel bei“, ging die junge Frau mit ihren Anhängern hart ins Gericht. Der Touristen-Ansturm ist in diesem Jahr enorm. Jedes Video habe zur Folge, „dass immer mehr Leute kommen, die ihre aufgebrauchten Sonnencremetuben und Bierdosen im Sand zurücklassen“. Ihr Video wurde bereits rund 120.000 Mal aufgerufen. Doch Mallorca kann auch für Touristen zur Gefahr werden, vor kurzem ertrank ein deutscher Tourist im Mittelmeer.

Nicht nur Unterstützung für TikTokerin: Kritische Kommentare zum Mallorca-Video-Boykott

Nicht bei allen ihrer Follower kam der Aufruf zum Video-Boykott der mallorquinischen Strände gut an. „Ist ja schön und gut, dass du aus Mallorca bist“, schrieb ein User in den Kommentaren, „das heißt aber nicht, dass du exklusiven Anspruch auf die Buchten hast“. Ein anderer User erinnerte die besorgte Mallorquinerin daran, „dass wir uns zwar über den Tourismus beschweren, aber dabei vergessen, dass wir ohne ihn nichts wären“. Der Tourismus ist eine wichtige Einnahmequelle in Spanien.

Mallorca entdecken: 10 Top-Sehenswürdigkeiten abseits vom Ballermann Auf einer Mallorca-Reise sollte ein Besuch der Kathedrale Santa Maria, die von den Einwohnern La Seu genannt wird, unbedingt auf seine To-do-Liste setzen. Der Sakralbau gehört zu den eindrucksvollsten gotischen Kathedralen überhaupt – er wurde vom spanischen Architekten Antoni Gaudí, der auch für die Sagrada Familia in Barcelona bekannt ist, nach einem Erdbeben wiederaufgebaut und in seine heutige Form gegossen. Besonders beeindruckend ist das Lichtspiel innerhalb der Kathedrale, das durch die farbigen Glasstücke der Fensterrosette entsteht. © agefotostock/Imago Eine wunderschöne Aussicht auf schroffe Felsen und blaues Meer bietet der berühmte Aussichtspunkt am Cap de Formentor im Nordosten der Insel. Mittlerweile ist die Zufahrt zur Landzunge im Sommer für private Autofahrer beschränkt – dafür kann die Küstenstrecke mit ihren Serpentinen hinauf zum Leuchtturm mit einem Shuttlebus von Puerta Pollença aus zurückgelegt werden. Wer bei der Besichtigung etwas seine Ruhe haben will, sollte für seine Reise die Nebensaison von Oktober bis April wählen. © Panthermedia/Imago Die Coves del Drac (auf Kastilisch “Cuevas del Drach”) sind ein 1,7 Kilometer langes Höhlensystem bei Porto Cristo an der Ostküste von Mallorca. Einer Sage zufolge sollen hier Tempelritter einen Schatz versteckt haben, der von einem Drachen bewacht wird – daher der Name, der im Deutschen so viel wie „Drachenhöhle” bedeutet. Wer sich hineinwagt, wird mit dem Anblick beeindruckender Stalaktiten und Stalagmiten belohnt, die sich im Wasser der unterirdischen Seen spiegeln. Auf dem Höhlensee Lago Martel lässt sich sogar eine Bootstour machen. © Ulrich Stamm/Imago Der kleine Ort Valldemossa gehört zu den beliebtesten Ausflugszielen für Mallorca-Urlauber. Es befindet sich in den Bergen an der Nordwestküste und begeistert mit seinen schmalen Gassen, die an vergangene Zeiten erinnern. Bekanntheit hat das Dorf auch durch prominente Gäste wie den Komponist Frédéric Chopin und die Schriftstellerin George Sand erlangt, die hier einst einen Liebesurlaub im ehemaligen Kartäuserkloster verbracht haben. Außerdem erbauten sich die früheren Könige Mallorcas eine Sommerresidenz in Valldemossa. © Panthermedia/Imago Bergpass mit Serpentinen nach Sa Colobra in der Serra de Tramuntana auf Mallorca Der Nordwesten Mallorcas ist von der Serra de Tramuntana, einer Gebirgskette von Calvia bis Pollença, geprägt. Hier kommen Wanderfans voll auf ihre Kosten – zerklüftete Felsen, versteckte Buchten und ursprünglich Dörfer säumen den Weg. Besonders beliebt ist die Panoramastraße MA-10, die auch für entspanntere Wanderungen geeignet ist. Seit 2011 gehört die Serra de Tramuntana außerdem zum UNESCO-Welterbe. © Moritz Wolf/Imago Sandiger Strand von Es Trenc auf Mallorca Neben der kulturellen Highlights ist Mallorca natürlich auch eine beliebte Insel für einen Strandurlaub. Dabei sollten Sie sich den 2,6 Kilometer langen Naturstrand Es Trenc im Süden der Insel nicht entgehen lassen. Da er flach ins Meer hinein verläuft, gilt er als äußerst familienfreundlich. Zudem ist das Wasser so klar, dass Sie Ihr Schnorchel-Equipment nicht vergessen sollten. In der Hochsaison kann hier zwar einiges los sein, aber dennoch lohnt sich ein Ausflug meistens. © Artesia Wells/Imago Castell de Bellver auf Mallorca Das Castell de Bellver macht seinem Namen alle Ehre. „Bellver” bedeutet nämlich so viel wie „schöne Aussicht”. Von der Festung aus haben Besucher vor allem in den Abendstunden einen tollen Ausblick auf die Bucht von Palma, den Hafen sowie auf die Gipfel des Tramuntana-Gebirges. Die Burg stammt aus dem 14. Jahrhundert und ist aufgrund seiner runden Bauform einzigartig in Europa. © blickwinkel/Imago Eingang in die arabische Gartenanlage Alfàbia auf Mallorca In den Gärten von Alfàbia, oder Jardines de Alfàbia, können Sie einen Blick auf die arabischen Einflüsse auf Mallorca werfen – die Anlage zählt sogar zu den schönsten historischen Gärten Spaniens, in der die Mauren ihre Gartenkunst unter Beweis gestellt haben. Selbst im Hochsommer herrschen hier dank hoher Palmen und dem vielen Wasser, das aus allen Ecken heraussprudelt, angenehme Temperaturen. Die Gärten sind zwischen Palma und dem Städtchen Sóller gelegen. © imagebroker/Imago Kloster Santuari de Lluc auf Mallorca Das Kloster Lluc, oder auch vollständig „Santuari de Santa Maria de Lluc” ist der wichtigste Wallfahrtsort für Pilger auf der Insel. Es befindet sich inmitten der beeindruckenden Gebirgswelt der Serra de Tramuntana, etwa 500 Meter über dem Meeresspiegel. Besonders verehrt wird hier die Schwarze Madonna, die erhöht hinter dem Altar steht. Laut einer Sage soll diese von einem Hirtenjungen namens Lluc am Bachufer gefunden worden sein. Heute zieht es auch viele Touristen zu dem Kloster – zur Besichtigung eignen sich auch das Klostermuseum, der Kalvarienberg oder der botanische Garten. © Schöning/Imago Cala Agulla auf Mallorca Erholung pur bietet die Cala Agulla im Osten der Insel: Sie liegt am Rande eines Naturschutzgebietes, inmitten von Bergen, Dünen und Wäldern. Die Landschaft in der Umgebung ist kaum bebaut, sodass Sie die Natur in vollen Zügen genießen können. Action ist aber dennoch geboten, denn vor Ort lassen sich Tretboote, Surfbretter oder Wasserski ausleihen. © agefotostock/Imago

Ein anderer User sieht nicht die Touristen als das eigentliche Problem an, sondern deren Art, wie sie sich im Urlaub verhalten. Dafür erhielt er viel Zustimmung. Ein anderer Mallorquiner stimmte dem zu. Das Problem sei das Verhalten der Urlauber - denn „wenn wir an einen anderen Ort reisen, machen wir das Gleiche.“ Das Ministerium für Gesundheit und Verbraucherschutz geht im Moment gegen den ausufernden Sauftourismus auf Mallorca vor. Damit bleibt wohl nur die Rücksichtnahme auf die dortige Kultur und Natur als Lösung übrig.

Rubriklistenbild: © Screenshot/TikTok