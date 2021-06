Tragisches Hotel-Unglück auf Mallorca: Junge (10) aus Deutschland stürzt in die Tiefe

Erste Details bekannt

Ein Kind aus Deutschland stürzte nun auf Mallorca in die Tiefe.

Ein zehn Jahre altes Kind stürzt auf Mallorca aus einem Hotel. Der Junge aus Deutschland kämpft nun in einer Klinik um sein Leben, die Ursache für das Unglück ist noch nicht bekannt.

Palma - Es ist eine absolute Horror-Vorstellung, die nun auf Mallorca Wirklichkeit wurde. Ein Junge aus Deutschland stürzt aus dem zweiten Stockwerk eines Hotels, nun liegt das Kind auf der Intensivstation. Woher der Zehnjährige genau stammt, ist noch nicht bekannt.

Wie die Polizei laut einem Bericht der Zeitung Crónica Balear bestätigt, hat sich der Junge bei dem Sturz schwere Kopfverletzungen zugezogen. Das Kind sei am Freitagabend aus noch ungeklärter Ursache aus dem Hotel in Cala Millor im Osten der Insel in die Tiefe gestürzt. Demnach sei der Junge aus Deutschland umgehend ins Krankenhaus gebracht worden, dort wird er nun auf der Intensivstation behandelt. Wie die dpa unter Berufung auf das Krankenhaus am Samstag berichtet, sei sein Zustand ernst aber stabil.

Im Mai hatte sich ein ähnliches Unglück im Italien-Urlaub ereignet. Eine Familie aus Deutschland war an der Südküste unterwegs, als ihre vier Jahre alte Tochter eine Klippe hinabstürzte. Das Mädchen fiel 30 Meter tief und starb.