Urlauber aus Deutschland stirbt in Polizeizelle auf Mallorca

Der Traum von Mallorca ist für den Offenbacher Mohamed El Alami zum tödlichen Albtraum geworden.

Offenbach/Palma de Mallorca - Was hat sich im Urlaubsparadies wirklich abgespielt? Nach einer angeblichen Schlägerei wird der betrunkene Mohamed El Alami von der Polizei in Palma in eine Arrestzelle gesteckt. Eine gute Stunde später ist er tot. Die Polizei behauptet, es war Selbstmord. Derweil wartet die Familie seit drei Monaten auf die Herausgabe des Leichnams. – „Sie haben meinen Bruder auf dem Gewissen“, sagt Youness El Alami und wischt sich eine Träne von der Wange. Eigentlich hätte es für seinen jüngeren Bruder Mohamed aus Offenbach ein Neuanfang in der Sonne werden sollen, sagt er.

Statt Weinhandel in Frankfurt nun ein Segway-Verleih. Doch aus dem Neuanfang wird ein Ende für immer. In einer Arrestzelle in Palma de Mallorca. Dort wird El Alami kurz nach seiner Festnahme tot aufgefunden. Sein Bruder ist sicher: „Da ist irgendetwas Schlimmes passiert. Und jetzt versucht die Polizei das mit allen Mitteln zu vertuschen.

Gefangener soll Scheibe des Polizeiwagens eingeschlagen haben

Aber es gibt ein Video.“ Doch was war passiert? Vorangegangen war ein eigentlich harmloses Handgemenge. Auch Alkohol sei im Spiel gewesen, sagt der Bruder. „Er hat da halt gefeiert“, sagt Youness El Alami. Sein Bruder sei am frühen Morgen des 25. März vor einer Bar mit den Türstehern aneinander geraten. „Er wollte rein, um seine Jacke zu holen, den Wachleuten war er aber zu betrunken.“ Das Personal habe daraufhin die Polizei verständigt. „Das haben mir Augenzeugen vor Ort berichtet“, sagt der ältere Bruder. Dass aus dieser Auseinandersetzung wenig später tödlicher Ernst werden wird, ahnt Mohamed El Alami zu diesem Zeitpunkt noch nicht

