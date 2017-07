Kurz nach dem Start: Lufthansa-Maschine muss umkehren

Besatzung erklärte Luftnotlage

Wegen Vogelschlags hat ein Lufthansa-Jet am Freitag kurz nach dem Start in Frankfurt umkehren müssen. Die Besatzung habe eine Luftnotlage erklärt, um zügig landen zu können, sagte ein Sprecher.

Frankfurt am Main - An Bord seien 67 Passagiere gewesen. Weil anschließend die Maschine kontrolliert werden musste, hätten der Flug nach Florenz und der Rückflug storniert werden müssen. Zuvor hatte das Onlineportal hessenschau.de darüber berichtet. Demnach gerieten mehrere Vögel in die Triebwerke. Das Flugzeug sei nur wenige Minuten in der Luft gewesen. Über Schäden wurde zunächst nichts bekannt.

Anfang Juli hatte es bei Condor große Probleme nach einem durch Vogelschlag verursachten Triebwerksschaden gegeben. Die Folge war eine zweitägige Verspätung.

