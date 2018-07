Alle sprechen gerade über Ludwig Sütterlin: Warum? Und wer ist der Typ? 

Ludwig Sütterlin ist gerade ganz groß bei Google Doodle: Das ist der Typ, über den gerade alle reden.

Frankfurt - Gerade erinnert das aktuelle Google Doodle an Ludwig Sütterlin, wie extratipp.com* berichtet. Der Grafiker hat eine Schrift erfunden, durch die Kinder schneller zu schreiben lernen.

Es war der 23.Juli 1865, als Ludwig Sütterlin im Schwarzwald auf die Welt kam. Sütterlin war nicht nur Grafiker: Der Mann, der am 23.Juli 2018 153 Jahre alt geworden wäre, arbeitete auch noch als Pädagoge, Kunstgewerbler, Schrift- und Buchgestalter. Im Jahr 1911 gab es mehrere Handschriften, nichts war einheitlich. Deswegen bekam Ludwig Sütterlin vom Kultusministerium die Aufgabe, eine neue Handschrift zu entwicklen. Oberstes Ziel: Kinder sollen diese neue Handschrift besonders einfach lernen können.

Also kreierte Sütterlin eine neue Handschrift, die auf Schnick-Schnack verzichtete: Klare Linien, runde Schnörkel und kantige Zacken waren das Marlenzeichen der Schrift, die Sütterlin sich ausgedacht hatte.

+ © picture alliance / dpa

Am 23.Juli gibt es bei Google mehr als zwei Mio. Suchanfragen zu "Ludwig Sütterlin": Auch Google Doodle (Das Bild, das bei der Google-Startseite immer über dem Suchfeld erscheint) hat sich dem Grafiker gewidmet: Sieht man sich Google Doodle genauer an, fällt auf, dass das e ein bisschen aussieht wie das n, dass bei uns verwendet wird. Diese Vereinfachung war damals so beliebt bei den Mädchen und Jungen in der Schule, dass die Sütterlin-Schrift 1915 in Preußen eingeführt wurde.