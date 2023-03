Mutter mit zwei Jobs räumt im Lotto fast eine Million Euro ab – „Den Verstand verloren“

Großes Glück gehabt

Eine 55-Jährige aus Großbritannien hat beim Lotto richtig abgesahnt. Nach dem Gewinn bleibt sie dennoch bodenständig - und kündigte nur einen von zwei Jobs.

München – Für viele ist es ein Traum, für nur ganz wenige geht er auch in Erfüllung: Etliche Lottoscheine werden in der Hoffnung auf den großen Gewinn ausgefüllt. In Sachsen-Anhalt verfiel eine Lotto-Million jedoch, nachdem sich der Glückspilz nicht gemeldet hatte. Ähnliches wäre auch beinahe einer Frau aus Großbritannien beim Lotto passiert.

Mutter gewinnt im Lotto – und prüft Schein erst einen Monat später

Alle fünf Hauptzahlen und einen Glücksstern richtig: Bei einer EuroMillions-Ziehung am 2. Dezember 2022 räumt eine Frau in Großbritannien so richtig ab, wie BBC.com berichtete. An das große Los hatte sie aber vermutlich gar nicht mehr geglaubt. Denn ihren Spielschein prüfte sie erst mehr als einen Monat später während einer Schicht im Supermarkt. So konnte sie sich ihren Lottogewinn, eine knappe Million Euro, zum Glück noch sichern. Ihr Leben stellt das Geld auf jeden Fall im positiven Sinne auf den Kopf.

Gefeiert wurde der Gewinn gemeinsam mit ihrer Familie und einem Curry zum Mitnehmen, erklärte sie dem Bericht zufolge. Doch so richtig glauben, wollten ihre Kinder ihr die Neuigkeit offenbar nicht. Ihr Sohn habe demnach zuerst gesagt, sie hätte „den Versand verloren“. Auch ihre Tochter war offenbar skeptisch. Mit dem Geld wolle sie ihren Kindern nun aber finanziell helfen. Auf der Liste stehen unter anderem ein neues Auto, ein paar Urlaube und ein „Trip nach Japan“.

Großbritannien: Mutter mit zwei Jobs sahnt im Lotto ab

Ganz dem „alten“ Leben den Rücken zukehren, will die 55-Jährige aber nicht. Vor dem Lottogewinn war sie Vollzeit beim Stadtrat von Cambridge angestellt und arbeitete nebenbei noch 20 Stunden in einem Supermarkt. Die Doppelbelastung aus zwei Jobs habe sie nun aufgegeben – und ihre Stelle im Supermarkt gekündigt.

Dem Stadtrat bleibt sie jedoch erhalten, wie BBC.com schrieb. „Ich bin erst 55 Jahre alt, ich liebe meinen Job und meine Kollegen im Stadtrat“, sagt sie. Sehr viel entspannter dürfte ihr Leben seit dem Gewinn aber dennoch sein. Schließlich ist sie die zusätzlichen 20 Stunden Arbeit und damit ihre Supermarktschichten wohl für immer los. Derweil räumten auch in den USA Lotto-Spieler richtig ab und haben noch deutlich mehr Geld gewonnen. Sie knackten einen Milliarden-Jackpot, haben aber nun eine Klage am Hals. (mbr)